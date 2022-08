Kursziel

thyssenkrupp-Aktie

(EUR) Rating

thyssenkrupp-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 17,60 outperform Credit Suisse Carsten Riek 13.05.2022 16 buy Baader Bank Christian Obst 11.05.2022 12,15 buy Jefferies Alan Spence 06.07.2022 12 buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 14.07.2022 11 hold Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 13.08.2021 9,40 equal weight Morgan Stanley Alain Gabriel 29.05.2022 5,80 halten DZ BANK Dirk Schlamp 05.07.2022 5,40 underweight Barclays Amos Fletcher 08.07.2022

Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,96 EUR +0,91% (10.08.2022, 15:11)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (10.08.2022/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) vor der Bekanntgabe der Q3-Zahlen 2021/22 zu? 17,60 oder 5,40 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur thyssenkrupp-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die thyssenkrupp AG wird am 11. August ihre Q3-Quartalszahlen 2021/22 vorlegen.Die Charttechnik sendet derzeit kurzfristig positive Signale für die thyssenkrupp-Aktie. Die gleitende Durchschnittslinie GD38 wurde nach oben gekreuzt, was Kursanstiege erwarten lässt. Die gleitenden Durchschnittslinien GD50, GD100 und GD200 wurden hingegen nach unten gekreuzt, was mittel- und längerfristig auf Kursabschläge hindeutet.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q3-Zahlen 2021/22 zur thyssenkrupp-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur thyssenkrupp-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:5,992 EUR +2,11% (10.08.2022, 14:56)