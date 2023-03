XETRA-Aktienkurs technotrans-Aktie:

27,30 EUR +0,92% (30.03.2023, 09:20)



ISIN technotrans-Aktie:

DE000A0XYGA7



WKN technotrans-Aktie:

A0XYGA



Ticker-Symbol technotrans-Aktie:

TTR1



Kurzprofil technotrans SE:



Die technotrans SE (ISIN: DE000A0XYGA7, WKN: A0XYGA, Ticker-Symbol: TTR1) ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent.



Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die vier Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, und Print definiert. Zusätzlich entwickelt das Technologieunternehmen hochspezifische Kühl- und Filtrierlösungen für den Bereich Laser & Machine Tools.



Darüber hinaus bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über fünf Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. (30.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - technotrans-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Schon die Zahlen für 2022 haben gezeigt: Bei technotrans (ISIN: DE000A0XYGA7, WKN: A0XYGA, Ticker-Symbol: TTR1) läuft es, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit einer intelligenten Wachstumsstrategie habe sich der Thermomanagement-Spezialist eine herausragende Marktposition erarbeitet. Und für die Zukunft sei der Konzern bestens aufgestellt. Egal ob E-Mobilität, Medizintechnik oder Mikroelektronik: technotrans sei in der Lage, für jede Herausforderung im Bereich Thermomanagement Lösungen zu entwickeln und zu bauen.Im wachsenden Fokusmarkt Energy Management habe technotrans für die Kühlung von Schnellladekabeln den Zuschlag für einen Großauftrag eines führenden deutschen Technologiekonzerns erhalten. Bei einem Gesamtvolumen im einstelligen Millionenbereich liefere die Gesellschaft innerhalb eines Jahres mehr als 1.000 kundenspezifische Ladekabelkühler vom Typ e.cool. Diese kämen in Schnellladeparks in den USA und Europa zum Einsatz. Das effiziente Kühlsystem ermögliche High Power Charging (HPC) ohne Effizienzverluste über eine lange Zeit.Auch wenn es sich bei dem aktuellen Auftrag sehr wahrscheinlich noch um derzeit gängige CCS-Ladelösungen handele, bereite sich technotrans bereits auf den kommenden E-Lkw-Ladestandard Megawatt Charging System (MCS) vor. Kürzlich habe das Unternehmen auf der Fachmesse Electric Vehicle Trend in Südkorea erstmals eine kompakte und zuverlässige Thermomanagement-Lösung für das MCS präsentiert. "Die Ladezeiten reduzieren sich deutlich und das Segment nimmt buchstäblich Fahrt auf", sage technotrans-Vorstand, Michael Finger. Die Experten vom "ZertifikateJournal" würden davon ausgehen, dass der positive Newsflow anhalten werde. (Ausgabe 12/2023)Börsenplätze technotrans-Aktie:Tradegate-Aktienkurs technotrans-Aktie:27,30 EUR +0,55% (30.03.2023, 10:02)