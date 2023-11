XETRA-Aktienkurs technotrans-Aktie:

Kurzprofil technotrans SE:



Die technotrans SE (ISIN: DE000A0XYGA7, WKN: A0XYGA, Ticker-Symbol: TTR1) ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent.



Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die vier Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, und Print definiert. Zusätzlich entwickelt das Technologieunternehmen hochspezifische Kühl- und Filtrierlösungen für den Bereich Laser & Machine Tools.



Darüber hinaus bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über fünf Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. (23.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - technotrans-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die technotrans-Aktie unter die Lupe.Der Sassenberger Konzern liefere Flüssigkeitskühlsysteme für High-Performance-Server in die USA. Die technotrans-Aktie habe mit einem Kurssprung auf die Meldung reagiert. Damit habe sie sich von ihren nach einer Gewinnwarnung erreichten Tiefs wieder etwas lösen können. Anleger sollten technotrans auf die Watchlist setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.11.2023)