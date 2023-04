Dazu ein Beispiel, welches das Potenzial von Aktien verdeutliche: Seit seinem Start im Jahr 1988 habe der deutsche Leitindex DAX - trotz aller Krisen und schweren Kurseinbrüche in dieser Zeit - durchschnittlich um rund acht Prozent pro Jahr hinzugewonnen. Das sei ein wichtiger Punkt, denn von der "Verzinsung" eines Sparplans hänge in hohem Maße ab, über welches Vermögen sich der Sparer am Ende der Laufzeit freuen dürfe. Dazu ein Vergleich: Wer über einen Banksparplan monatlich 200 Euro über 30 Jahre spare, sammle bei einem angenommenen Zins von 2,00 Prozent pro Jahr und der Wiederanlage der Zinsen ein Kapital von rund 98.400 Euro an. Bei einem Aktiensparplan, der 5 Prozent Rendite pro Jahr abwerfe, belaufe sich das Endvermögen unter ansonsten gleichen Bedingungen auf 163.800 Euro. Ein gewaltiger Unterschied also, der zeige, wie vorteilhaft es sein könne, beim Vermögensaufbau auf die Ertragskraft von Aktien zu setzen.



Nun möge man einwenden, dass das vorherige Beispiel von einer gleichbleibenden Rendite ausgehe. Aktienmärkte würden sich aber nicht gleichmäßig entwickeln, sondern würden im Zeitverlauf schwanken. Das sei zwar richtig, übersehen werde dabei aber, dass sich gerade aus diesen Schwankungen auch Chancen ergeben könnten. Die Rede sei vom so genannten Cost-Average-Effekt. Was stecke dahinter? Mit einem Aktiensparplan erwerbe der Anleger - der monatlichen Rate entsprechend - eine bestimmte Anzahl von Anteilen an einem Aktienfonds oder einem Aktien-ETF. Nun sei es logisch, dass bei sinkenden bzw. niedrigen Kursen mehr Anteile für eine Sparrate erworben werden könnten als bei steigenden bzw. hohen Notierungen. Über einen längeren Zeitraum betrachtet ergebe sich daraus die Chance, einen vorteilhaften Durchschnittspreis zu erzielen. Zwischenzeitliche Kursrückgänge könnten auf diese Sicht sogar von Vorteil sein, weil man in solchen Phasen mehr Anteile für eine Sparrate erhalte. Voraussetzung für eine positive Wirkung des Cost-Average-Effekts sei allerdings, dass sich die Kurse nach Rücksetzern wieder erholen würden und der Markt sich langfristig positiv entwickle.



Wie bereits erwähnt, würden über Aktiensparpläne Anteile an Aktienfonds oder Aktien-ETFs erworben. Doch was sei der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten und welche Form sollte man bevorzugen? Während ETFs einen Aktienindex abbilden würden und dessen Wertentwicklung möglichst genau replizieren würden, hätten Aktienfonds in der Regel das Ziel, durch gezielte Titelauswahl eine Mehrrendite gegenüber einem Vergleichsindex zu erzielen. Dieses aktive Management sei naturgemäß mit einem hohen Zeit- und Personalaufwand verbunden, weshalb für Aktienfonds zumeist deutlich höhere Kosten anfallen würden als für einen ETF. So liege bei ETFs auf globale Aktienindices die jährliche Verwaltungsgebühr im Schnitt etwa zwischen 0,15 und 0,30 Prozent. Bei aktiv gemanagten globalen Aktienfonds seien es im Schnitt zwischen 1,20 und 1,50 Prozent pro Jahr. Die höhere Kostenquote sei gerechtfertigt, wenn es das Fondsmanagement dauerhaft schaffe, entsprechende Mehrrenditen zu erzielen. Wie die Vergangenheit zeige, sei das aber nur selten der Fall.



Aus Kostengründen seien demnach ETFs beim Aktiensparen zu präferieren. Denn auch kleine Unterschiede bei den Gebühren hätten auf lange Sicht einen enormen Einfluss auf die Gesamtrendite des Sparplans. (19.04.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Wer im Alter auf den gewohnten Lebensstandard nicht verzichten will, kommt nicht umhin, privat vorzusorgen, so Jesper Wahrendorf, Head of Vanguard Invest.Ein bewährtes Instrument für den Vermögensaufbau seien Sparpläne. Bei einem Sparplan werde in der Regel monatlich ein fester Geldbetrag über einen bestimmten Zeitraum angespart. Dabei gelte: Je länger die Laufzeit und umso höher die Verzinsung, desto größer am Ende das angesparte Vermögen. Allerdings sollten Sparpläne niemals ins Blaue hinein abgeschlossen werden, sondern immer auf die persönlichen Anlageziele und die finanziellen Verhältnisse des Sparers zugeschnitten sein. Welcher Anlagehorizont stehe zur Verfügung? Welche Sparrate könne aufgebracht werden? Welche Anlageform solle gewählt werden? All diese Fragen gelte es im Rahmen einer persönlichen Finanzplanung vorab zu beantworten.