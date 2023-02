XETRA-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

233,00 EUR +3,56% (02.02.2023, 10:04)



ISIN secunet Security Networks-Aktie:

DE0007276503



WKN secunet Security Networks-Aktie:

727650



Ticker-Symbol secunet Security Networks-Aktie:

YSN



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z.B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.



Über 1.000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und erzielte 2021 einen Umsatz von rund 337 Mio. Euro (vorläufige Geschäftszahlen, Stand: 21. Januar 2022).



secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. (02.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mit der Überschrift "Starkes Wachstum, aber hohe Kosten" hat Analyst Felix Ellmann von Warburg Research seine neueste Studie zu secunet Security Networks (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) versehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das treffe den Nagel auf den Kopf. Eine wachsende Belegschaft, Abschreibungen und höhere Kosten hätten beim IT-Sicherheitsdienstleister im vergangenen Jahr auf den operativen Gewinn gedrückt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei gegenüber dem Vorjahr um mehr als ein Viertel auf 47 Mio. Euro gesunken und damit unter den Erwartungen von 50 Mio. Euro gelandet. Hingegen sei der Umsatz um zwei Prozent auf rund 345 Mio. Euro geklettert, während das Management zuletzt von einem Umsatzrückgang auf 320 Mio. Euro ausgegangen sei. Vor allem das vierte Quartal habe dabei nochmals für Rückenwind gesorgt. Hier sei der Umsatz im Vorjahresvergleich um die Hälfte gestiegen.An der Börse seien die Neuigkeiten gut angekommen, die Aktie habe mit Kursgewinnen reagiert. Somit schreite die Bodenbildung voran. Warburg-Experte Ellmann meine, die Gewinnentwicklung im ersten Quartal könnte sehr schwach ausfallen und davon abgesehen dürfte secunet wie üblich einen sehr konservativen Ausblick geben. Kursrückschläge könnten aber als Kaufchancen gesehen werden, da das größere Bild attraktiv bleibe. Die Aktie jedenfalls sei von hoher Qualität und die Anlagestory biete beeindruckendes Aufwärtspotenzial. Eltmann habe daher sein "buy"-Rating mit Kursziel 375 Euro bestätigt. Daraus errechne sich ein stattliches Kurspotenzial von gut 65 Prozent.Neben der neuen Cybersicherheit-Richtlinie der EU spricht auch der Kunde Bundeswehr für Fantasie bei secunet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 4/2023)Börsenplätze secunet Security Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:235,50 EUR +3,97% (02.02.2023, 10:17)