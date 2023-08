XETRA-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

219,50 EUR 0,00% (31.08.2023, 10:39)



ISIN secunet Security Networks-Aktie:

DE0007276503



WKN secunet Security Networks-Aktie:

727650



Ticker-Symbol secunet Security Networks-Aktie:

YSN



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z.B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.



Über 1.000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und erzielte 2021 einen Umsatz von rund 337 Mio. Euro (vorläufige Geschäftszahlen, Stand: 21. Januar 2022).



secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Weitere Informationen unter www.secunet.com (31.08.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Zu den Hauptprofiteuren der Investitionen in Cybersecurity-Lösungen gehört in Deutschland secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem schwachen Jahresbeginn hätten sich die Geschäfte des IT-Sicherheitsdienstleisters im zweiten Quartal deutlich belebt. In der ersten Jahreshälfte sei dadurch der Umsatz um 12 Prozent auf 151,5 Mio. Euro gestiegen. Auch in puncto Gewinn sei es im zweiten Quartal wieder besser gelaufen. Das EBIT sei zwar im ersten Halbjahr mit 4,0 Mio. Euro noch deutlich dem Vorjahreswert von 14,9 Mio. Euro hinterhergehinkt. Im zweiten Quartal sei das Betriebsergebnis jedoch um fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 10,2 Mio. Euro gestiegen."Wir sind äußerst erfreut über das beachtliche Umsatzplus im ersten Halbjahr 2023 und gehen davon aus, dass dieses Wachstum auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten wird", habe Konzernchef Axel Deininger gesagt. Mit dem prognostizierten Anstieg des Umsatzes in den kommenden Monaten rechne der Vorstand zudem für das Betriebsergebnis "mit einer weiteren substanziellen Verbesserung", so der Manager. Die Jahresziele hätten auch dank des sehr hohen Auftragseingangs Bestand.Die Analysten von Dr. Kalliwoda Research hätten die Zahlen zum Anlass für ein Update genommen. Die Experten würden erwarten, dass secunet die Margen durch die zunehmende Cloud-Transformation steigern können werde. "Auf Basis unseres DCF-Modells leiten wir einen fairen Wert von 345 Euro je Aktie ab." Daraus errechne sich ein Kurspotenzial von rund 57 Prozent. Kein Wunder, dass das Rating weiterhin "kaufen" lautet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2023)