Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z.B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.



Über 1.000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und erzielte 2021 einen Umsatz von rund 337 Mio. Euro (vorläufige Geschäftszahlen, Stand: 21. Januar 2022).



secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com (13.02.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) unter die Lupe.Der Cyber-Security-Spezialist secunet habe lange Zeit an der Börse einen schweren Stand gehabt. Und das, obwohl die Situation im Cyber-Security-Markt sowohl von den technologischen Anforderungen als auch den neuen geopolitischen Bedingungen nach dem Beginn des Ukraine-Krieges so aussichtsreich sei wie selten zuvor. Das Problem von secunet: Neben den tonangebenden US-Anbietern werde die Aktie leicht übersehen. Zu Unrecht, wie die Experten von "Der Anlegerbrief" meinen.secunet habe sich auf den Schutz von kritischen Infrastrukturen und Daten fokussiert. Im privaten Sektor gehe es um digitale Infrastrukturen, Stichwort Cloud. Darüber hinaus begleite secunet mit seinen Sicherheitslösungen auch die digitale Transformation z.B. bei Industrieanlagen und Versorgern. Dieser Geschäftsbereich mache aber nur rund 18% des Umsatzes aus. 82% würden auf den öffentlichen Sektor entfallen und da würden Bundesministerien, die Polizei sowie andere Sicherheitsbehörden bis hin zur Bundeswehr zu den Kunden gehören. Das spiegele sich auch im regionalen Umsatzmix wider, denn Deutschland sei mit fast 92% Hauptmarkt.Die starke Verflechtung mit Bund und Sicherheitsbehörden sorge für eine nachhaltige Geschäftsbasis. Dies könnte aber secunet womöglich daran hindern, stärker ins Ausland zu expandieren, weil dann auch deutsche Sicherheitsinteressen betroffen sein könnten. Umso positiver sei, dass secunet trotzdem ein robustes Wachstum erziele. So habe nach vorläufigen Zahlen 2022 der Umsatz um rund 2,1% auf 345 Mio. Euro steigen können. Damit habe man die eigene Prognose übertroffen, die bei 320 Mio. Euro gelegen habe. Etwas enttäuschend sei das operative Ergebnis ausgefallen. Das EBIT habe mit rund 47 Mio. Euro sowohl unter den eigenen Erwartungen (rund 50 Mio. Euro) als auch unter dem Vorjahr (63,9 Mio. Euro) gelegen. Allerdings sei dies gut dadurch zu erklären, dass secunet bei der Belegschaft zugelegt habe. Dass man auf dem Wachstumspfad bleibe, würden die Q4-Zahlen zeigen. Hier habe secunet ein Umsatzplus von fast 50% und ein EBIT-Plus von über 51% verbucht. Entsprechend dürfe man auf den Ausblick gespannt sein, der am 24. März präsentiert werden solle.Mit dem 4-fachen des Umsatzes und einem geschätzten KGV für dieses Jahr von rund 38 bleibe secunet chronisch teuer. Das lasse sich rechtfertigen, da secunet im deutschen Markt eine herausragende Stellung insbesondere im öffentlichen Sektor einnehme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze secunet Security Networks-Aktie: