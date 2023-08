ISIN secunet Security Networks-Aktie:

DE0007276503



WKN secunet Security Networks-Aktie:

727650



Ticker-Symbol secunet Security Networks-Aktie:

YSN



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z.B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.



Über 1.000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und erzielte 2021 einen Umsatz von rund 337 Mio. Euro (vorläufige Geschäftszahlen, Stand: 21. Januar 2022).



secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. (16.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) unter die Lupe.Das Bundekriminalamt (BKA) verbreite mit der vorgelegten Cybercrime-Statistik Angst und Schrecken v.a. bei Behörden und Konzernen. 203 Mrd. Euro Schäden würden alle Beteiligten zu Investitionen in Cybersicherheit zwingen - großer Nutznießer werde secunet Security Networks sein. Das Essener Unternehmen sei bevorzugter Partner bei Behörden und Ministerien im Bereich der Internet-Sicherheit. Es spreche vieles dafür, dass die vorgelegte Kriminalstatistik eine erhöhte Nachfrage nach Sicherheitslösungen von secunet Security Networks zur Folge haben werde.Seit Jahresanfang habe die secunet Security Networks-Aktie etwas mehr als 15% zugelegt und mit Überschreiten der 200-Tage-Linie jüngst ein Kaufsignal ausgelöst. Sie sei mit Stopp 156 Euro und Kursziel 335 Euro eine Empfehlung des "Aktionärs", so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:224,50 EUR -1,10% (16.08.2023, 16:22)XETRA-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:225,00 EUR -1,75% (16.08.2023, 15:52)