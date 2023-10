Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z.B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.



Über 1.000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX gelistet und erzielte 2022 einen Umsatz von 347,2 Mio. Euro.



secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Weitere Informationen unter www.secunet.com (27.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Essener Cybersecurity-Spezialist secunet Security Networks schocke seine Anteilseigner kurz vorm Wochenende mit der deutlichen Reduzierung seiner Gewinnziele für das laufende Jahr. Zudem blicke das Unternehmen nun vorsichtiger auf das kommende Jahr. Die secunet-Aktie stürze am Freitag-Nachmittag massiv ab.Die Ad hoc-Mitteilung sei um 16:22 Uhr über die Ticker gelaufen: "Auf Grundlage aktueller Berechnungen erwartet der Vorstand der Secunet Security Networks AG für das laufende Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von mindestens 375 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 42 Millionen Euro." Wegen höherer Kosten und einem geringeren Umsatzanteil von profitablen Lizenzen senke das SDAX-Unternehmen nun die Gewinnprognose um 8 Millionen Euro. Zuvor habe man einen Gewinn von 50 Millionen angepeilt.Die Gewinnaussagen des Unternehmens hätten für einen Kurssturz gesorgt: Der Aktienkurs von secunet sei auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2020 gerauscht. Zum Xetra-Schluss habe ein Minus von knapp 29 Prozent auf 130,60 Euro auf dem Kurszettel gestanden.Die secunet-Aktie sei im Herbst 2021 im Zuge der Hoffnung auf eine Fortsetzung des Booms, der unter anderem auf den Homeoffice-Trend in der Corona-Pandemie zurückgegangen sei, bis auf 608 Euro geklettert. Danach sei es aber meist bergab gegangen.Inzwischen sei das Unternehmen an der Börse wieder nur noch etwas mehr als 900 Millionen Euro wert - in der Spitze seien es fast 4 Milliarden Euro gewesen. Größter Aktionär des Unternehmens sei mit einem Anteil von 75 Prozent das Münchener Unternehmen Giesecke+Devrient, das unter anderem für Notenbanken Banknoten druckt oder Geldkarten herstelle."Zusätzlich führt die Umsetzung von zukunftsorientierten Projekten, insbesondere Investitionen in das Personal und das Produktportfolio, zu einem Anstieg der Kostenbasis." Der Vorstand erwarte, dass diese Effekte das kommende Jahr gleichermaßen beeinflussen würden. "Die Planungen für das Jahr 2024 sind noch nicht abgeschlossen, jedoch geht der Vorstand derzeit davon aus, dass die Ertragsgrößen auf ähnlichem Niveau liegen könnten", heiße es in der Mitteilung.secunet habe zudem Eckdaten zum dritten Quartal gemeldet. Der vorläufige Konzernumsatz werde 87,6 Millionen Euro betragen und summiere sich in den ersten neun Monaten 2023 auf 239,0 Millionen Euro. Das EBIT habe sich im dritten Quartal 2023 auf 5,7 Millionen Euro belaufen (Q3/2022: 9,0 Mio. Euro). In den ersten neun Monaten habe der Umsatz um 12 Prozent auf 239 Millionen Euro angezogen. Der operative Gewinn sei um fast 60 Prozent auf knapp 10 Millionen Euro gefallen. Weitere Kennziffern wolle das Unternehmen wie geplant am 9. November veröffentlichen.Das Chart-Bild habe sich mit dem Kurssturz für secunet deutlich eingetrübt. "Der Aktionär" habe den SDAX-Wert vor genau einem Jahr bei 220 Euro zum Kauf empfohlen. Am Freitag sei die Aktie nun unter die ausgegebene Stopp-Marke bei 156 Euro gefallen.Ein Neueinstieg bietet sich derzeit nicht an; beobachten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur secunet Security Networks-Aktie. (Analyse vom 27.10.2023)