XETRA-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

166,80 EUR +1,34% (08.02.2024, 11:23)



ISIN secunet Security Networks-Aktie:

DE0007276503



WKN secunet Security Networks-Aktie:

727650



Ticker-Symbol secunet Security Networks-Aktie:

YSN



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z.B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.



Über 1.000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX gelistet und erzielte 2022 einen Umsatz von 347,2 Mio. Euro.



secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Weitere Informationen unter www.secunet.com (08.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks: Kräftige Kursrally - AktienanalyseNach zwei schwierigen Jahren mit Kursverlusten von mehr als 80 Prozent meldet sich secunet Security Networks (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) eindrucksvoll zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Schlussquartal, traditionell das stärkste im Jahresverlauf, habe 2023 das bisher erfolgreichste Jahresviertel in der Unternehmensgeschichte markiert. Im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2023 habe der Konzern einen Umsatz von rund 154 Mio. Euro erwirtschaftet. Das entspreche einer Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich auf etwa 33 Mio. Euro belaufen - ein signifikantes Plus von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.Dadurch habe der Cybersecurity Spezialist im Gesamtjahr eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent auf rund 393 Mio. Euro geschafft und damit die eigene Prognose von circa 375 Mio. Euro deutlich übertroffen. Zudem sei das zehnte Jahr in Folge ein Wachstum gelungen. Das vorläufige EBIT sei gegenüber dem Vorjahr zwar um 8,5 Prozent gesunken, habe damit aber im Rahmen der Prognose gelegen.Die Experten vom "ZertifikateJournal" sehen nun gute Chancen, dass die Wachstumsstory wieder Fahrt aufnimmt. Denn in Zukunft sollten sich die Investitionen in den Aufbau eines speziell für Ministerien, Behörden und Sicherheitsorganisationen entwickelten Cloud-Ökosystems auszahlen. Zudem profitiere die Gesellschaft mit ihren Lösungen zur Anbindung von Arztpraxen oder Krankenhäusern an die Telematikinfrastruktur von der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. (Ausgabe 05/2024)Börsenplätze secunet Security Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:165,80 EUR +1,34% (08.02.2024, 12:11)