Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z.B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.



Über 1.000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und erzielte 2021 einen Umsatz von rund 337 Mio. Euro (vorläufige Geschäftszahlen, Stand: 21. Januar 2022).



secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com (10.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) unter die Lupe.Nach einem schwachen Jahresbeginn hätten sich die Geschäfte bei secunet im zweiten Quartal deutlich belebt. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die prall gefüllten Orderbücher gehe der Vorstand zuversichtlich in das traditionell stärkere zweite Halbjahr und halte an der Jahresprognose fest. Anleger würden bei der Aktie des IT-Sicherheitsdienstleisters wieder beherzt zugreifen.In der ersten Jahreshälfte sei der Umsatz um zwölf Prozent auf 151,5 Millionen Euro gestiegen. Der Anstieg habe aus einer starken Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal resultiert, das mit einem Umsatz von 96,3 Millionen Euro habe abgeschlossen werden können.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe zwar im ersten Halbjahr mit vier Millionen Euro noch deutlich unter dem Vorjahreswert von 14,9 Millionen gelegen. Im zweiten Quartal sei das Betriebsergebnis jedoch um fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 10,2 Millionen Euro gestiegen. Unter dem Strich stehe ein Gewinn je Aktie in Höhe von 0,39 Euro (Vorjahr: 1,47 Euro).Vorstand Axel Deininger gehe davon aus, dass dieses Wachstum auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten werde und erwarte gleichzeitig eine "weitere substanzielle Verbesserung" des EBIT."Besonders ermutigend ist der anhaltend sehr mit 191,6 Millionen hohe Auftragsbestand sowie die spürbar zunehmende Geschäftsdynamik, die maßgeblich zu dem starken Abschluss des zweiten Quartals beigetragen hat", so der Firmenlenker. "Insgesamt blicken wir zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2023 und bestätigen daher unsere Prognose."Der Geschäftsschwerpunkt von secunet liege traditionell im zweiten Halbjahr. Dies hänge mit den Beschaffungsprozessen der öffentlichen Auftraggeber zusammen, die den Hauptanteil der Kundenbasis ausmachen würden - und ihre Budgets in der Regel vor allem zum Ende des Jahres ausschöpfen würden. Zeichne sich in den kommenden Wochen und Monaten ab, dass secunet der Schlussspurt gelinge und die Prognosen erfüllt werden könnten, dürfte die Aktie aus ihrer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung ausbrechen und wieder den Vorwärtsgang einlegen.Risikobewusste Anleger können im Bereich um 200 Euro einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die ersten Ziele einer möglichen Aufwärtsbewegung würden 250 und 300 Euro lauten. Eine Abweichung von der aktuellen Prognose würde bei der Aktie aber für einen empfindlichen Rücksetzer sorgen.secunet sei Bestandteil des zehn Werte umfassenden "Der Aktionär" Cybersecurity-Index. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AB8 könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zehn aussichtsreichen Cybersecurity-Aktien teilhaben. (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link