Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z.B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.



Über 1.000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und erzielte 2021 einen Umsatz von rund 337 Mio. Euro (vorläufige Geschäftszahlen, Stand: 21. Januar 2022).



secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) unter die Lupe.Anfang November 2021 habe die Aktie von secunet Security Networks, einem Anbieter von IT-Sicherheitslösungen, bei ungefähr 590 Euro notiert. Seitdem habe die Aktie massiv an Wert verloren und scheine inzwischen einen Boden gefunden zu haben. Es bestehe Hoffnung, dass das Unternehmen wieder zu alter Stärke zurückfinden klnne - das sei der Grund.Anfang der Woche habe das in Essen ansässige Unternehmen eine neues auf Behörden und Ministerien zugeschnittenes souveränes Cloud-Ökosystem angekündigt, welches kompatibel zu den bestehenden Infrastrukturen von secunet sei. Mit der neuen Cloud sollten insbesondere sehr sensible und geheime Daten der Behörden sicher in der Cloud platziert werden. Die Basisversion sei bereits verfügbar, weitere Bausteine würden nach und nach ergänzt. Als nächste Meilensteine strebe secunet die branchenweit erste Zulassung eines Cloud-Stacks für Verschlusssachen durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie ein Testat nach dem C5-Kriterienkatalog des BSI an, so das Unternehmen.Die Nachrichten seien an der Börse gut angekommen, die secunet Security Networks-Aktie habe seit Bekanntgabe mehr als 20 Prozent zulegen können. Das Chartbild habe sich zudem aufgehellt, die Aktie habe die 200-Tage-Linie nachhaltig durchbrochen. Die neue Cloud könnte dafür sorgen, dass der Konzern wieder zur alten Wachstumsstärke zurückfinde.