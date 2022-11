Basierend auf ihren beibehaltenen kurz- und mittelfristigen Prognosen, aber neu berechneten reduzierten Kapitalkosten (WACC), haben die Analysten der GBC AG mithilfe ihres DCF-Modells einen fairen Wert in Höhe von 5,45 EUR je Aktie ermittelt und damit ihr bisheriges Kursziel (5,10 EUR) angehoben. Die Senkung ihres WACCs (auf nun 10,8% statt zuvor 11,4%) resultiere aus einem gesenkten "GBC-Beta" (auf 1,70 statt, zuvor 1,93) aufgrund des sich zeigenden risikoärmeren Charakters des sdm-Geschäftsmodells. Kapitalkostenerhöhend habe sich hingegen der zuletzt deutlich angestiegene risikofreie Zins auf 1,50% (zuvor: 0,80%) ausgewirkt.



In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der sdm-Aktie. (Analyse vom 28.11.2022)



Börsenplätze sdm-Aktie:



XETRA-Aktienkurs sdm-Aktie:

3,88 EUR +2,65% (28.11.2022, 10:45)



ISIN sdm-Aktie:

DE000A3CM708



WKN sdm-Aktie:

A3CM70



Ticker-Symbol sdm-Aktie:

75S



Kurzprofil sdm SE:



Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S) ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München sowie W&W Dienstleistungen. Die sdm Gruppe wurde 1999 gegründet und ist heute einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München. Als Spezialist für Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz ist die sdm der perfekte Partner rund um alle Werte, die Kunden schützen wollen. Die Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2021 hat sdm einen Umsatz von 12,99 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 1,36 Mio. Euro erzielt. Weitere Informationen: www.sdm-se.de. (28.11.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - sdm-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S) unverändert zu kaufen.Am 14.11.2022 habe die sdm SE (sdm) erstmals einen Konzernabschluss für ihre 9-Monatsgeschäftzahlen des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Entsprechend sei ein Vorjahresvergleich zwar nicht ohne weiteres möglich.Basierend auf den veröffentlichten Geschäftszahlen habe die Sicherheitsdienstleistungsgesellschaft in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 38,4% auf 12,76 Mio. EUR (vergleichbarer Umsatz 9M 2021: 9,22 Mio. EUR) seinen eingeschlagenen Wachstumskurs aber rasant fortgesetzt. Hierbei habe die Gesellschaft laut eigenen Angaben weiterhin von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen profitieren können. Dies habe nach Einschätzung der Analysten eine besonders hohe Auslastung des Personalstamms und in der Folge ein dynamisches Wachstum ermöglicht. Zudem habe die Gesellschaft bekannt gegeben, dass sich das zweistellige Wachstum auch im vierten Quartal weiter fortsetzen solle.Auf operativer Ebene sei mit einem erzielten EBITDA von 1,08 Mio. EUR ein deutlich positives Betriebsergebnis erzielt und damit auch der profitable Wachstumskurs über die vergangenen beiden Quartale hinaus beibehalten worden. Hieraus habe eine EBITDA-Marge von 8,50% resultiert. Das EBITDA berücksichtige zudem auch Holdingkosten in Höhe von 0,30 Mio. EUR.Unter weiterer Berücksichtigung von Abschreibungseffekten, die v.a. aus kontinuierlichen Abschreibungen der operativen Tochtergesellschaften (Geschäfts- und Firmenwertabschreibungen) resultieren würden, habe sich ein EBIT von 0,83 Mio. EUR ergeben. Auf Nettoebene sei ein Jahresüberschuss in Höhe 0,46 Mio. EUR erzielt worden.In Anbetracht der bisherigen starken Geschäftsentwicklung und des positiven Ausblicks auf das laufende vierte Quartal, habe das sdm-Management seine bisherige Guidance (EBIT von mind. 1,45 Mio. EUR) für das Geschäftsjahr 2022 konkretisiert. Die Gesellschaft erwarte für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 17,00 Mio. EUR bis 18,00 Mio. EUR und damit einen deutlichen Umsatzsprung zum Vorjahr (2021: 12,99 Mio. EUR).Vor dem Hintergrund der konkretisierten Guidance, haben die Analysten der GBC AG ihre bisherige Umsatzprognose für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 auf 17,29 Mio. EUR (zuvor: 16,97 Mio. EUR) angehoben. Bedingt durch über ihren Erwartungen liegende Geschäfts- und Firmenwertabschreibungen der Gesellschaft, hätten die Analysten ihre bisherige EBIT-Prognose auf 1,47 Mio. EUR (zuvor: 1,76 Mio. EUR) angepasst. Für die beiden nachfolgenden Geschäftsjahre hätten sie ihre Umsatzschätzungen beibehalten. Aufgrund niedrigerer als bisher erwarteter Holdingkosten, hätten die Analysten jedoch ihre bisherigen EBITDA-Schätzungen für das GJ 2023 auf 2,20 Mio. EUR (zuvor: 1,90 Mio. EUR) und für das GJ 2024 auf 2,52 Mio. EUR (zuvor: 2,24 Mio. EUR) angehoben. Ihre EBIT-Schätzungen für diese Geschäftsperioden hätten die Analysten insbesondere aufgrund von höheren Abschreibungen unverändert bei 1,88 Mio. EUR (GJ 2023) und 2,20 Mio. EUR (GJ 2024) belassen.