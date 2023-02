(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



Kurzprofil sdm SE:



Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S) ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München sowie W&W Dienstleistungen. Die sdm Gruppe wurde 1999 gegründet und ist heute einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München. Als Spezialist für Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz, ist die sdm der perfekte Partner rund um alle Werte, die die Kunden schützen wollen. Die über 300 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2021 hat sdm einen Umsatz von 12,99 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 1,38 Mio. Euro (Einzelabschluss) erzielt. Weitere Informationen: www.sdm-se.de (20.02.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - sdm-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S) unverändert zu kaufen.Die sdm SE zähle zu den führenden Sicherheitsdienstleisterunternehmen in der Metropolregion München. Das Unternehmen verfüge über ein breites Leistungsangebot an sicherheitsspezifischen Dienstleistungen. Diese würden vom Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektiven Personenschutz reichen. Die sdm-Gruppe habe im Jahr 2021 eine Kundenstruktur mit mehr als 80 Bestands- und Projektkunden aufgewiesen. Den Großteil hiervon hätten große kommunale und städtische Auftraggeber gebildet. Daneben würden u.a. auch Konsulate, Krankenhäuser, Impfzentren, AnkER-Zentren, Stiftungen, Privatpersonen, Hotels und der Einzelhandel zum Kundenkreis des Unternehmens gehören. Mit ihren rund 300 Mitarbeitern habe die Sicherheitsdienstleistungsgesellschaft im Geschäftsjahr 2021 rund 13,0 Mio. EUR an Konzernumsatzerlösen erzielen können.Am 30.01.2023 habe die sdm SE (sdm) mit der veröffentlichten Akquisition der RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH (RSD) den Auftakt der im Rahmen des Börsengangs avancierten M&A-Aktivitäten begonnen. Mit der vollständigen Übernahme der RSD erweitere der Konzern seine bisherige (primäre) Präsenz in der Metropolregion München um Niederbayern bis an die österreichische Grenze.Laut der Unternehmensmeldung sei RSD in seiner Region nahe der österreichischen Grenze bestens etabliert und vernetzt. Der Sicherheitsdienstleister verfüge über gut ausgebildetes Personal, eine Hundestaffel und eine Alarmzentrale. Den Kern des Geschäfts bilde der gut planbare Objektschutz von Behörden und Unternehmen, wie beispielsweise Hotels. Daneben werde dieser ergänzt durch Eventbewachung. Mit Sitz in Bad Griesbach im Rottal in Niederbayern befinde sich die Sicherheitsgesellschaft in einer attraktiven Eventregion mit allein sieben Golfplätzen und regelmäßigen Charity-Events.Der übernommene Sicherheitsdienstleister habe in den vergangenen Jahren Umsatzerlöse von jährlich knapp unter einer Million Euro erwirtschaftet. Durch bereits akquirierte Neukunden solle der Umsatz von RSD im laufenden Geschäftsjahr 2023 auf über eine Million Euro ansteigen. Die Kaufpreiszahlung (GBCe: ca. 0,35 Mio. EUR) für diese Transaktion sei vollständig aus Barmitteln des Konzerns erfolgt. Laut Unternehmensangaben sollten im weiteren Jahresverlauf weitere Akquisitionen durchgeführt werden, mit dem Potenzial, das (organische) Wachstum des Konzerns durch anorganische Wachstumseffekte signifikant zu verstärken.Nach Einschätzung der Analysten der GBC AG habe sdm mit der RSD-Akquisition einen guten strategischen Schritt im Hinblick auf die verfolgte Wachstumsstrategie unternommen, da hierdurch die regionale Präsenz des Konzerns deutlich erweitert werde und hohe Synergiepotenziale innerhalb der sdm-Gruppe genutzt werden könnten. Positive Synergieeffekte sollten sich hierbei vor allem durch die gemeinsame Personalplanung bei Einzelprojekten (Cross-Selling), den zentralen Einkauf und die Etablierung von standardisierten Prozessen und Strukturen ergeben (Übertragung der kosteneffizienten und effektiven Prozesse und Strukturen des sdm-Konzerns auf die übernommene Gesellschaft).In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergibt Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sieht ein signifikantes Kurspotenzial in der sdm-Aktie. (Analyse vom 17.02.2023)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:(1) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem analysierten Unternehmen oder analysierten Finanzinstrument oder Finanzprodukt.(4) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vorangegangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten dieses Unternehmens betreffend, federführend oder mitführend beteiligt.