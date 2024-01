In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial in der sdm-Aktie. (Analyse vom 12.01.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S) ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH, der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH und der rsd Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit ihren Tochtergesellschaften gehört die sdm Gruppe zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und Nordrhein-Westfalen. Dabei wird ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen abgedeckt: Vom Werk-, Objekt- und Revierschutz über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz. Die Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Weitere Informationen: sdm-se.de, iwsm.de, rsd-sicherheitsdienst.de. (12.01.2024/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - sdm-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S).Nach neun Monaten 2023 weise die sdm SE einen starken Umsatzanstieg in Höhe von 190,6% auf 37,08 Mio. EUR (9M 2022: 12,76 Mio. EUR) auf und habe damit seinen dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. Hauptursächlich für diese positive Erlösentwicklung seien primär starke anorganische Wachstumseffekte aus den beiden Übernahmen der Rottaler Sicherheitsdienst (RSD) im Januar 2023 und der Industrie- und Werkschutz Mundt (IWSM) im Mai 2023 (Vollkonsolidierung beider Gesellschaften ab 1.1.2023) gewesen. Mit diesen beiden vollzogenen Akquisitionen habe die sdm-Gruppe die im Rahmen des Börsengangs bekannt gegebene Buy-and-Build-Strategie eingeleitet.Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung sei das EBITDA insbesondere durch die getätigten Übernahmen (IWSM; RSD) ebenso deutlich um 153,8% auf 2,73 Mio. EUR (9M 2022: 1,08 Mio. EUR) gesteigert worden. Laut Unternehmensangaben hätten über die vergangen neun Monate hinweg alle drei operativen Tochterunternehmen der sdm-Gruppe zum erzielten Konzerngewinn beigetragen. So sollte ebenfalls ein deutlich positiver Ergebnisbeitrag der Stammgesellschaft Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG (EBITDA GBCe: ca. 0,95 Mio. EUR) zur erfreulichen Konzernergebnisentwicklung geführt haben. Darüber hinaus habe durch den starken operativen Ergebnisanstieg ebenfalls der um außerordentliche Kosten bereinigte operative Cashflow deutlich um 118,6% auf 1,75 Mio. EUR (9M 2022: 0,80 Mio. EUR) ansteigen können.In Anbetracht der bisherigen positiven Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohen Nachfrage der Behörden, Unternehmen und Privatpersonen nach Sicherheitsdienstleistungen, habe das sdm-Management seine bisherige Unternehmensguidance für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt. Hiernach erwarte der Security-Konzern weiterhin einen Umsatz von annähernd 50,0 Mio. EUR und damit eine in etwa Verdreifachung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022.Parallel zur Bestätigung der Guidance habe der sdm-Konzern auch seine zuvor veröffentlichte mittelfristige Guidance bekräftigt. Entsprechend sei das Unternehmen weiterhin zuversichtlich, durch organisches Wachstum und weitere Überahmen, mittelfristig einen jährlichen Konzernumsatz von mehr als 100 Mio. EUR zu erreichen und damit zu einem bundesweit führenden Sicherheitsdienstleister aufzusteigen. Zur Finanzierung weiterer Akquisitionen sei laut Unternehmensangaben derzeit keine Kapitalerhöhung geplant. Neben Fremdkapital könne der sdm-Konzern nun aufgrund der deutlich angestiegenen operativen Ertragskraft auch Übernahmen zunehmend aus dem operativen Cashflow bzw. den selbst erwirtschafteten Barmittelüberschüssen finanzieren.Vor dem Hintergrund der bisherigen positiven Unternehmensperformance, der bestätigten Unternehmensguidance und der vielversprechenden Wachstumsstrategie, würden die Analysten ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre bestätigen. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten aufgrund ihrer beibehaltenen Prognosen auch ihr bisheriges Kursziel von 6,90 EUR bestätigt bzw. beibehalten.