Kurzprofil sdm SE:



Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S) ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH, der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH und der rsd Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit ihren Tochtergesellschaften gehört die sdm Gruppe zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und Nordrhein-Westfalen. Dabei wird ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen abgedeckt: Vom Werk-, Objekt- und Revierschutz über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz. Die Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Weitere Informationen: sdm-se.de, iwsm.de, rsd-sicherheitsdienst.de (31.07.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - sdm-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S) unverändert zu kaufen.Basierend auf den veröffentlichten Geschäftszahlen habe der sdm-Konzern auch im vergangenen Geschäftsjahr 2022 mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 29,1% auf 16,77 Mio. EUR (VJ: 12,99 Mio. EUR) seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können. Als wesentlicher Wachstumstreiber habe sich erneut der starke Ausbau des Kerngeschäfts Objekt- und Revierbewachung erwiesen. Damit habe die Gesellschaft erneut von der anhaltend starken Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen von öffentlichen Behörden, Unternehmen und Privatpersonen profitieren können.Parallel zur starken Umsatzentwicklung habe die sdm-Gruppe auch auf allen Ergebnisebenen überproportionale Zuwächse verzeichnen können. So sei das EBIT im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 51,7% auf 0,88 Mio. EUR (VJ: 0,58 Mio. EUR) angewachsen. Auf Nettoebene sei ein nochmals deutlicher Anstieg um 155,6% auf 0,46 Mio. EUR (VJ: 0,18 Mio. EUR) erzielt worden.Gemäß den veröffentlichten Q1-Zahlen habe sdm durch die beiden im ersten Halbjahr 2023 durchgeführten Akquisitionen von Mundt und RSD, welche rückwirkend zum 1. Januar 2023 vollkonsolidiert worden seien, einen dynamischen Umsatz- und Ergebnisanstieg erzielt. So habe der Umsatz in den ersten drei Monaten 17,1 Mio. EUR betragen und damit bereits im Auftaktquartal über dem Gesamtjahresumsatz des vergangenen Geschäftsjahres gelegen (GJ 2022: 16,77 Mio. EUR).Parallel hierzu geworden sei ein EBIT in Höhe von 1,17 Mio. EUR, welches sich damit ebenfalls deutlich oberhalb des operativen Ergebnisses des gesamten Vorjahres (GJ 2022: 0,88 Mio. EUR) bewegt habe. Basierend auf dem erfreulichen Auftaktquartal und den positiven Erwartungen bezüglich des weiteren Jahresverlaufs, habe sdm seine bisher herausgegebene Guidance (Umsatz von rund 50,0 Mio. EUR) bestätigt. Eine weitere Konkretisierung dieses Ausblicks solle im weiteren Jahresverlauf folgen.Vor dem Hintergrund des sehr überzeugenden Auftaktquartals und des positiven Unternehmensausblicks und der vielversprechenden Wachstumsstrategie würden die Analysten der GBC AG ihre bisherigen Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 deutlich anheben. Entsprechend würden die Analysten der GBC AG für das laufende Geschäftsjahr 2023 nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 48,69 Mio. EUR (zuvor: 20,68 Mio. EUR) und einem EBIT von 2,69 Mio. EUR (zuvor: 1,88 Mio. EUR) rechnen. Im darauf folgenden Jahr 2024 sollte der Umsatz und das EBIT erneut zulegen können auf 50,76 Mio. EUR (zuvor: 23,33 Mio. EUR) bzw. 3,07 Mio. EUR (zuvor: 2,20 Mio. EUR). Für das Geschäftsjahr 2025, welches die Analysten der GBC AG erstmals in ihre Detailperiode aufgenommen hätten, würden sie mit Umsatzerlösen von 54,29 Mio. EUR und einem EBIT von 3,62 Mio. EUR rechnen.Bedingt durch die mit den Akquisitionen verbundenen signifikanten Abschreibungs- und Finanzierungseffekte (Abschreibungen auf Firmenwerte; Zinslast), würden die Analysten der GBC AG jedoch ihre bisherigen Nettoprognosen nach unten anpassen. Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 würden sie nun mit einem Konzernergebnis (nach Minderheiten) von 1,04 Mio. EUR (zuvor: 1,31 Mio. EUR) bzw. 1,34 Mio. EUR (zuvor: 1,53 Mio. EUR) kalkulieren. Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2025 würden die Analysten der GBC AG mit einem Nettoergebnis von 1,70 Mio. EUR rechnen.Insgesamt sähen die Analysten der GBC AG die sdm weiterhin in einer guten strategischen Position, um auch zukünftig von der verstärkten Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen deutlich zu profitieren. Mithilfe der beiden akquirierten Unternehmen habe die sdm-Gruppe seine Marktposition deutlich gestärkt und stoße hierbei umsatz- und auch ergebnisseitig in neue Größenordnungen vor.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG bedingt durch ihre angehobenen Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen und den erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2025 in ihre Detailschätzperiode ihr bisheriges Kursziel auf 6,90 EUR je Aktie (zuvor: 5,45 EUR) angehoben. Kurszielerhöhend habe sich ebenfalls der eingetretene Roll-Over-Effekt (Kursziel bezogen auf das GJ 2024, statt zuvor auf GJ 2023) ausgewirkt. Entgegengesetzt gewirkt hätten die angehobenen Kapitalkosten infolge der Zunahme des risikofreien Zinses (auf 2,00% statt zuvor 1,50%) und der eingetretene Verwässerungseffekt durch die zuletzt durchgeführte Kapitalerhöhung.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergibt Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" für die sdm-Aktie. 