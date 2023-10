Im Fokus der gezielten M&A-Aktivitäten der sdm stünden Unternehmen, die sowohl strategisch als auch kulturell zur sdm-Gruppe passen würden und zugleich zu attraktiven/fairen Preisen erworben werden könnten. Bei der Umsetzung der M&A-Strategie beabsichtige sdm laut eigenen Angaben vorrangig auf klassische Bankkredite, Nachrangdarlehen, Förderdarlehen und Mezzanine-Finanzierungsinstrumente zurückzugreifen, um damit mögliche Verwässerungseffekte, die sich aus der Herausgabe neuer Aktien ergeben würden, so gering wie möglich zu halten.



Vor dem Hintergrund der positiven Unternehmensperformance, dem bestätigten Unternehmensausblick und der vielversprechenden mittelfristigen Guidance, würden die Analysten ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre bestätigen. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten sie aufgrund ihrer beibehaltenen Prognosen auch ihr bisheriges Kursziel von 6,90 Euro bestätigt bzw. unverändert belassen.



In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der sdm-Aktie. (Analyse vom 12.10.2023)



Kurzprofil sdm SE:



Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S) ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH, der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH und der rsd Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit ihren Tochtergesellschaften gehört die sdm Gruppe zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und Nordrhein-Westfalen. Dabei wird ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen abgedeckt: Vom Werk-, Objekt- und Revierschutz über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz. Die Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Weitere Informationen: sdm-se.de, iwsm.de, rsd-sicherheitsdienst.de. (12.10.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - sdm-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S).Die sdm SE (sdm) habe am 29.09.2023 ihre Halbjahreszahlen für das aktuelle Geschäfts-jahr 2023 bekannt gegeben. Hiernach habe der Sicherheitsdienstleistungskonzern in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres seinen dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. So hätten die Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sprunghaft um 212,1% auf 26,75 Mio. Euro (1. HJ 2022: 8,57 Mio. Euro) zulegen können.Verantwortlich hierfür seien primär starke anorganische Wachstumseffekte aus den beiden Übernahmen der Rottaler Sicherheitsdienst (RSD) im Januar 2023 und der Industrie- und Werkschutz Mundt (IWSM) im Mai 2023 gewesen (Vollkonsolidierung beider Gesellschaften ab 1.1.2023). Hierbei hätten insbesondere die Umsatzbeiträge der IWSM (Umsatzbeitrag 1. HJ 2023: 18,2 Mio. Euro), die zu Beginn des Jahres von einem außerordentlichen Sondereinsatz habe profitieren können, das anorganische Wachstum befeuere. Im Rahmen dieses gewonnenen Großauftrags habe ein Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich erzielt werden können.Zur positiven Konzernumsatzentwicklung habe ebenfalls eine relativ stabile Erlösentwicklung der sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG mit erwirtschafteten Umsätzen in Höhe von 8,20 Mio. Euro (1. HJ 2022: 8,60 Mio. Euro) beigetragen.Der strategische Fokus des Konzerns liege aktuell primär auf der Integration der beiden erworbenen Tochterunternehmen in die sdm-Gruppe, um hierdurch verschiedene (identifizierte) Synergien und Größenvorteile zu heben bzw. zu nutzen. Auf Ebene der Tochtergesellschaft IWSM, die Sicherheitsdienstleistungen nicht nur in "Eigenregie", sondern auch durch den Einsatz von Subunternehmen erbringe, sollten diese zukünftig verstärkt durch eigene Sicherheitskräfte erbracht werden. Hierdurch solle die Abhängigkeit von externen Sicherheitsdienstleistern gesenkt und zugleich die Margenqualität gesteigert werden.Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung habe das operative Ergebnis (EBITDA) vor allem durch die getätigten Akquisitionen (ISWM; rsd) ebenso rasant um 138,6% auf 1,98 Mio. Euro (1. HJ 2022: 0,83 Mio. Euro) ansteigen können. Neben den operativen Ergebnisbeiträgen der akquirierten Tochtergesellschaften (IWSM, rsd) sollte ebenfalls das Kerngeschäft, welches durch die Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG repräsentiert werde, mit einem deutlich positiven Ergebnisbeitrag (EBITDA GBCe: ca. 0,70 Mio. Euro) die erfreuliche Konzernergebnisentwicklung unterstützt haben.Auf Netto-Ebene habe sdm hingegen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres insbesondere bedingt durch außerordentliche Kosten im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten einen leichten Nettoergebnisrückgang (nach Minderheiten) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 0,32 Mio. Euro (1. HJ 2022: 0,39 Mio. Euro) hinnehmen müssen. Korrigiert um diese Sondereffekte habe das bereinigte Konzernergebnis 0,55 Mio. Euro betragen und sich damit deutlich um rund 41,0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert. Daneben hätten sich auch erhöhte Firmenwertabschreibungen (Goodwill-Abschreibungen), die nach HGB angefallen seien, ergebnismindernd ausgewirkt. Die Firmenwertabschreibungen hätten in den ersten sechs Monaten bei 0,60 Mio. Euro gelegen (1. HJ 2022: 0,16 Mio. Euro).In Anbetracht der bisherigen aus Sicht der Analysten guten Geschäftsentwicklung, der sehr guten Marktpositionierung der sdm-Gruppe und der anhaltend hohen Nachfrage nach Security-Services innerhalb der Sicherheitsdienstleistungsindustrie, habe das sdm-Management seine bisherige Unternehmensguidance für das laufende Geschäftsjahrbestätigt. Hiernach rechne die Gesellschaft weiterhin mit einem Konzernumsatzanstieg auf annährend 50,0 Mio. Euro, was einer in etwa Verdreifachung der Umsatzerlöse im Ver-gleich zum vorherigen Geschäftsjahr entsprechen würde.Parallel zur Veröffentlichung ihrer Halbjahreszahlen habe das sdm-Management erstmals eine mittelfristige Guidance herausgegeben. Hiernach sei das Unternehmen zuversichtlich, durch organisches Wachstum und Übernahmen (M&As) mittelfristig einen jährlichen Konzernumsatz von mehr als 100 Mio. Euro zu erreichen.Damit wolle sdm weiterhin eine aktive Rolle bei der voranschreitenden Konsolidierung der stark fragmentierten Sicherheitsdienstleistungsbranche einnehmen und damit konsequent die sich hieraus bietenden Chancen und Vorteile durch den Zusammenschluss zu größeren Wirtschaftseinheiten (Größenvorteile/Skaleneffekte, umfangreiche Kosten- und Um-satzsynergiepotenziale) nutzen.