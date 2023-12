Angesichts der aggressiven Geldpolitik der Zentralbanken sei das Jahr für die Anleihemärkte erneut sehr volatil gewesen. Nach einem durch sinkende Inflation und Befürchtungen einer weltweiten Rezession geprägten Jahresbeginn, der im März durch die Spannungen um die US- Regionalbanken ausgelöst worden sei, seien die Zinssätze zwischen Frühjahr und Herbst wieder angestiegen. Sie hätten sowohl bei kurzen als auch bei längeren Laufzeiten die Höchststände von erreicht 2022. Zwischen Oktober und Dezember seien sie dann aufgrund der sinkenden Inflation und der akkommodierenden Haltung der Zentralbanken schnell wieder gefallen.



Die absolute Rendite von Staatsanleihen im Jahr 2023 sei positiv, sogar für US-Anleihen.

Sie hätten die größte Zinserhöhung erlebt. Die Volatilität sei jedoch das zweite Jahr in Folge extrem hoch gewesen und habe weit über den historischen Werten für Anleihemärkte gelegen. Es sei zu hoffen und sogar wahrscheinlich, dass die für 2024 erwartete Korrektur der Inflation und des Wirtschaftswachstums die Volatilität an den Anleihemärkten auf ein für diese Finanzanlagen typisches Niveau zurückführe.



Erstaunlicherweise hätten die ebenfalls sehr volatilen Anleihemärkte der Eurozone eine bessere absolute Rendite als die USA erzielt, obwohl die EZB die Zinsen im Jahr 2023 stärker angehoben habe als die Fed (200 BP gegenüber 100 BP). Der Grund dafür sei Verlangsamung der Wirtschaft in der Eurozone. Dadurch sei der Anstieg der Anleihezinsen unabhängig von den Maßnahmen der EZB effektiv gebremst worden.



Auch die italienischen Anleihezinsen unterlägen starken Schwankungen, aber die absolute Rendite seit Jahresbeginn sei weitgehend positiv, auch dank der Bestätigung der Ratings durch die Agenturen im Herbst.



Die absoluten Renditen der Spread-Märkte, die einerseits die Volatilität der zugrundeliegenden Staatszinsen übernommen hätten, andererseits aber vor den 2022 stark ausgeweiteten Spreads geschützt gewesen seien, seien deutlich positiv ausgefallen.



Die Fälligkeitssätze für die risikoreicheren Komponenten, High Yield und Emerging Markets, hätten im Vergleich zu 2022 keine neuen Höchststände erreicht, da der Anstieg der zugrundeliegenden Staatszinsen durch die Verengung der Spreads mehr als ausgeglichen worden sei. Zu verdanken sei dies der unerwartet robusten Wirtschaftsentwicklung.



Obwohl sich die Spreads von Investment- Grade-, Hochzins- und Schwellenländeranleihen 2023 zusammengezogen hätten, lägen sie immer noch über den typischen Niveaus am Ende des Zyklus. Das mache sie im Jahr 2024 attraktiv.



Die Aktienmärkte würden sich eindeutig positiv entwickeln.



Die Gesamtindices der USA und der Eurozone hätten fast alle ihre Verluste aus dem Jahr 2022 wieder wettgemacht. Die Bilanz für die Schwellenländermärkte falle ebenfalls positiv aus, aber deutlich bescheidener, was vor allem auf die Schwäche des chinesischen Aktienmarktes zurückzuführen sei.



In den USA und der Eurozone habe sich der Anstieg vor allem auf den Technologiesektor konzentriert. Aber auch der zyklische Konsum und Industriewerte hätten gut abgeschnitten, was auf positive Erwartungen hinsichtlich der Fortsetzung des globalen Wirtschaftszyklus hindeute. In der Eurozone sei die Entwicklung des Finanzsektors dank der Rückkehr der Zinssätze in den positiven Bereich ebenfalls positiv gewesen.



Vor dem Hintergrund stagnierender Gewinne in den USA und eines bescheidenen Wachstums in Europa seien die Aktienkurse angestiegen. Infolgedessen seien die Bewertungen zwar höher als Ende 2022, aber aus mittelfristiger Sicht immer noch attraktiv.



Mit Blick auf das Jahr 2024 sei die Fortsetzung des globalen Konjunkturzyklus angesichts einer moderaten Inflation und der Aussicht auf niedrigere Leitzinsen günstig für die Unternehmen und könne die Aktienkurse stützen.



Im Jahr 2023 scheine der Dollar/Euro-Wechselkurs zwischen 1,05 und 1,13 zu schwanken, ohne eine klare Richtung einzuschlagen. Auch 2024 könnte sich für die Währung als richtungsweisend erweisen, da der US-Dollar zwei gegenläufigen Trends unterliege:



- Die US-Wirtschaft werde voraussichtlich stärker wachsen als andere entwickelte Volkswirtschaften, was die US-Währung unterstütze.

- Andererseits begünstige die Fortsetzung des globalen Wirtschaftszyklus in einem Kontext geringerer Unsicherheit in der Regel andere Währungen als den US-Dollar. (29.12.2023/ac/a/m)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2023 begann mit einem sehr klaren Ziel: Die Inflation sollte sinken, möglicherweise sogar auf Kosten einer weltweiten Rezession, so die Experten von Eurizon im aktuellen Investmentausblick "The Globe".Alles in allem könne man sagen, dass sich die Dinge zum Guten gewendet hätten: Die Inflation sei zurückgegangen, zu einer Rezession sei es nicht gekommen.Die Inflation habe in der zweiten Jahreshälfte 2020 begonnen, als die Wirtschaft nach der ersten Corona-Welle wieder in Gang gekommen sei. Die Inflationshöchststände seien im Juni 2022 in den USA mit 9,1% und im Oktober 2022 in der Eurozone mit 10,6% gewesen. Das Jahr 2023 ende nun mit einer jährlichen Inflation von 3,1% in den USA und 2,4% in der Eurozone.Es stimme zwar, dass wir formell noch nicht bei den von den Zentralbanken als Ziel angegebenen 2% Kerninflation angelangt seien. Auch sei es zutreffend, dass die Kerninflation langsamer zurückgehe und derzeit bei 4,0% in den USA und 3,6% in der Eurozone liege. Aber es sei unbestreitbar, dass der Trend hin zu einem stabilen Preisumfeld bereits in vollem Gange sei.Betrachte man die Rohstoffpreise, die seit einigen Monaten stabil seien, und die Wirtschaftstätigkeit, die sich nach den Exzessen in der Zeit nach der Corona-Krise normalisiert habe, bestehe kein Grund zu der Annahme, dass der Disinflationsprozess in den kommenden Monaten aufgehalten werden könnte.Die eigentliche Überraschung im Jahr 2023 sei die Widerstandsfähigkeit des Wirtschaftswachstums gewesen, insbesondere das der USA.Die befürchtete und von vielen vorhergesagte weltweite Rezession sei nicht eingetreten. Die düsteren Prognosen Ende 2022 hätten den Fokus zu sehr auf die Straffung der Geldpolitik gelegt und dabei unterschätzt, dass die Fiskalpolitik die Wirtschaft gefördert habe - und dies auch weiterhin tue. Außerdem habe die sinkende Inflation seit der zweiten Jahreshälfte dazu geführt, dass die Kaufkraft der Verbraucher wieder gestiegen sei, was die Konjunktur gestützt habe.Eine ausgewachsene Rezession habe auch in der Eurozone vermieden werden können. Allerdings sei die Wachstumsabschwächung hier deutlich spürbar gewesen. Die Lage sei nicht so schlimm wie bei der Schätzung Ende 2022 gewesen, bei der ein Negativwachstum prognostiziert werde. Allerdings sei die Entwicklung im Jahr 2023 kaum positiv gewesen. Für positive Überraschungen hätten lediglich die ersten Monate des Jahres gesorgt. Seit dem Frühjahr überwiege die konjunkturelle Abkühlung.Die Schwäche der Eurozone im Vergleich zur Stärke der USA hänge vor allem mit der mangelnden wirtschaftlichen Wachstumsbeschleunigung in China und dem Welthandel zusammen. Es sei zwar richtig, dass die Binnennachfrage in der Eurozone im Vergleich zu den Zyklen vor der Corona-Krise mehr Unterstützung durch die Finanzpolitik erfahre. Aber die Eurozone sei nach wie vor sehr stark von den Exporten und damit von der Entwicklung des Welthandels abhängig.So gesehen sei die Tatsache, dass Chinas Wirtschaftswachstum geringer ausgefallen sei als erwartet, ein negativer Faktor. Es sei jedoch anzumerken, dass China das Wachstumsziel der Regierung von 5% erreicht habe, ohne eine V-förmige Erholung zu erleben, wie sie die USA und Europa in der Zeit nach der Corona-Krise erlebt hätten. Und alles in allem habe die Entscheidung der chinesischen Regierung für eine moderate Entwicklung dazu beigetragen, den Rückgang der weltweiten Inflation zu beschleunigen.Mit Blick auf die Zukunft sei es erfreulich, dass sich die Indikatoren für den Welthandel Ende 2023 nach zwei Jahren des Rückgangs stabilisieren würden. Es sei anzunehmen, dass sich der Konjunkturzyklus nach den Exzessen der Jahre 2021/2022, die 2023 abgebaut worden seien, nun wieder normalisiere.Im Jahr 2023 hätten die Zentralbanken die 2022 begonnenen Maßnahmen abgeschlossen. Die FED habe die Zinsen 2023 viermal angehoben (+100 BP) und damit eine Serie von elf Zinserhöhungen beendet, die im März 2022 begonnen habe. Insgesamt seien die Fed Funds von 0,25% auf 5,5% gestiegen. Bei der EZB liege der Einlagenzins, der im Juli 2022 mit -0,5% negativ gewesen sei, jetzt bei 4,0%. Das bedeute eine Erhöhung um 450 BP, aufgeteilt in zehn Schritte, davon sechs im Jahr 2023 (+200 BP).