Für die Experten von ODDO BHF AM würden einige Faktoren für eine optimistische Einschätzung sprechen. Die Segmente, die zuerst kapituliert hätten, hätten sich schon wieder erholt. Einige Halbleiterfirmen hätten ihre Prognosen bereits dreimal revidiert. Somit seien darin die Risiken bereits stärker eingepreist. "Die Bewertungen haben ein Niveau erreicht, das für Anleger mit langem Anlagehorizont attraktiv ist. Man findet nicht selten Unternehmen mit zweistelligen Wachstumsraten, deren Bewertungen jedoch denen des Telekomsektors ähneln", so Denize und Prunas. Die Fundamentaldaten des Sektors seien nach wie vor überaus überzeugend, und auch bei den Frühindikatoren deute nichts auf eine bevorstehende Wende im Halbleiter-Superzyklus hin. "Auf lange Sicht sind Technologiewerte daher weiterhin attraktiv", so die Autoren.



Die wichtigste Frage sei, wann der richtige Zeitpunkt für eine Neupositionierung wäre. Eine Frage sei in dem Zusammenhang, wie weit die US-Zinsen noch steigen würden. Auch sei in 2023 noch mit weiteren Abwärtskorrekturen zu rechnen. Sollte sich die Rezession verschärfen, wäre auch in anderen Teilen des Technologiesektors, insbesondere bei Infrastruktur-Software wie ERP oder in Teilen der Halbleiterfertigung für die Industrie mit einem Einbruch zu rechnen. Die beiden Autoren würden aber nicht von einem weiteren Rückgang der Bewertungskennzahlen ausgehen.



Es sei erst Zeit für einen Wiedereinstieg in den Sektor, wenn es eine Pause bei den Zinserhöhungen gebe und das Ende bei den Abwärtskorrekturen erreicht sei. Sollte es zu einer Wiederbelebung der Fusions- und Übernahmeaktivitäten sowie zum Einstieg opportunistischer und aktivistischer Anleger in unterbewertete Aktien kommen, sei dies aus Sicht von ODDO BHF AM als Hinweis auf eine Erholung zu werten. Noch seien diese Kriterien nicht ganz erfüllt. Bei einem Wiedereinstieg würden die Autoren zunächst Technologiewerten aus den Schwellenländern den Vorzug geben, dann der Halbleiterindustrie und schließlich dem Softwaresektor.



Nach den massiven Kursverlusten der GAFAM-Unternehmen würden Denize und Prunas ein differenziertes Bild zeichnen: "Microsoft gegenüber bleiben wir weiterhin sehr optimistisch eingestellt. Grund ist die Fähigkeit des Konzerns, in Schlüsselsegmenten wie Teams, Cybersicherheit oder der Power Platform nachhaltig zu wachsen." Zuversicht auch für Google, zum einen aufgrund der Resilienz seines Kerngeschäfts, aber auch wegen seiner Investitionen in künstliche Intelligenz (Waymo, Calico, Verily). Für die anderen Unternehmen seien die beiden Investmentmanager weniger optimistisch. (23.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits jetzt zeichnet sich 2022 als ein rabenschwarzes Jahr für den Technologiesektor ab, resümiert der Monthly Investment Brief von ODDO BHF Asset Management."Alle Segmente des Sektors erlebten 2022 lange, schmerzhafte Abwärtsphasen, die in eine schwere Kapitulation mündeten. Den Anfang machten chinesische Tech-Aktien und die Halbleiterindustrie, dann waren die GAFAM-Unternehmen (Google (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) an der Reihe, und am 4. November 2022 kapitulierten schließlich auch die Software-Aktien", so Laurent Denize, Global CIO ODDO BHF AM, und Brice Prunas, Portfoliomanager ODDO BHF Artificial Intelligence.