Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze q.beyond-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

0,799 EUR +1,01% (28.10.2022, 14:29)



XETRA-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

0,79 EUR -1,00% (28.10.2022, 15:02)



ISIN q.beyond-Aktie:

DE0005137004



WKN q.beyond-Aktie:

513700



Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QBY



NASDAQ OTC-Symbol q.beyond-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (28.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) unverändert zu kaufen.q.beyond habe am Mittwoch vorläufige Q3-Zahlen und eine neue Prognose für 2022 veröffentlicht. Gleichzeitig habe das Unternehmen erste Eckpunkte seiner veränderten SaaS-Strategie vorgestellt, die Ende November konkretisiert werden solle.Divergierende Segmententwicklung halte an, SAP-Geschäft enttäusche erneut: Im abgelaufenen Quartal habe der IT-Dienstleister im SAP-Bereich abermals einen erheblichen Umsatzrückgang auf 7,9 Mio. Euro (-21,5% yoy) verzeichnet. Die hinter den Erwartungen liegende Performance sei neben einer unverändert starken Zurückhaltung der Kunden bei Transformationsprojekten auch auf vertriebliche Ineffizienzen zurückzuführen. Diesbezüglich habe sich das Unternehmen innerhalb des Geschäftsbereichs personalpolitisch bereits reorganisiert. Im Segment Cloud & IoT hätten sich die Erlöse hingegen um +17,5% yoy auf 35,3 Mio. Euro erhöht. Angesichts der Konsolidierung von datac bereits ab Mitte Juni 2021 und der Entkonsolidierung des übrigen Colocation-Geschäfts erst Ende September 2021 sei die Steigerung gemäß Vorstand nahezu vollumfänglich organischer Natur gewesen.EBITDA-Marge im Vorjahresvergleich konstant: Das operative Konzern-EBITDA habe sich exklusive des Colocation-Buchgewinns (27,8 Mio. Euro) in Q3/21 leicht auf 1,7 Mio. Euro (Vj.: 1,6 Mio. Euro) verbessert. Dabei dürfte der SAP-Segmentbeitrag (EBITDA vor Verwaltungskosten und sonstigem Ergebnis) nach Erachten des Analysten infolge einer strikten Kostendisziplin unterproportional zum Umsatz auf 1,6 Mio. Euro gesunken sein (-12,8% yoy). Der Geschäftsbereich Cloud & IoT sollte nur einen leichten Anstieg des Segmentbeitrags auf 3,3 Mio. Euro verzeichnet haben (+5,3% yoy). So sehe sich q.beyond hier gegenwärtig zwei ergebnisbelastenden Faktoren gegenüber. Einerseits sei das profitable Colocation-Geschäft (EBITDA: 5 Mio. Euro p.a.) gegen den operativen Geschäftsbetrieb von scanplus getauscht worden (MONe: 1 Mio. Euro EBITDA in 2022). Andererseits habe das Unternehmen zusätzliche Investitionen in den Ausbau des SaaS-Geschäfts von rund 5 Mio. Euro getätigt, die sich u.a. in den Personalaufwendungen für Entwickler und Marketingexperten zeigen würden.SaaS-Strategiewechsel und gesenkte Guidance: Im Zuge operativer Herausforderungen und der drohenden Rezession habe q.beyond nun - nach Erachten des Analysten folgerichtig, aber angesichts der massiven Investitionen zu spät - angekündigt, die Entwicklung und den Vertrieb eigener SaaS-Applikationen einzustellen. Vielmehr sollten künftig kundenspezifische Lösungen für bestehende Applikationen realisiert werden, die vorwiegend auf standardisierter Software wie z.B. Microsoft beruhen würden. Infolgedessen habe das Unternehmen seine bisherigen Mittelfristziele zurückgenommen, die maßgeblich auf Umsatz- und Ergebnisbeiträgen des SaaS-Geschäftes basiert hätten. Weitere Details zum Strategieschwenk sollten im Zuge des Eigenkapitalforums Ende November bekannt gegeben werden.Modellparameter im Zuge der enttäuschenden Entwicklung angepasst: Zwar habe sich der Analyst bereits bei Veröffentlichung der Q2-Zahlen unterhalb der sodann konkretisierten Guidance positioniert, reduziere seine Prognosen angesichts der mit einer erhöhten Unsicherheit behafteten SaaS-Aussichten sowie des eingetrübten makroökonomischen Umfelds jedoch erneut. So rechne einer Umfrage von Creditreform zufolge bereits jeder vierte Mittelständler in Deutschland mit einem rückläufigen Erlösniveau in 2023, was entsprechend hemmend auf das IT-Budget potenzieller Kunden wirken dürfte. In den Folgejahren gehe der Analyst von einer nur noch schrittweisen Erholung des SAP-Segments (MONe CAGR 2022-2025: 7,7%) und einem jährlichen Wachstum im Cloud-Geschäft i.H.v. 7,0% aus.Seit Vorstellung der neuen Mittelfristplanung vor rund sechs Monaten habe q.beyond den Kapitalmarkt mit zwei Prognoseanpassungen und einer veränderten Strategie im ursprünglich stark beworbenen SaaS-Geschäft negativ überrascht. Nach der erheblichen Kurskorrektur (YTD: -59%; 6M-Performance vs. CDAX: -35%) sehe Weidhüner die wesentlichen Risiken und operativen Herausforderungen jedoch mehr als ausreichend eingepreist. Ein erfolgreicher Abschluss der Restrukturierung bei scanplus sowie die stark rückläufigen Investitionen bei den SaaS-Produkten mit bisher ausgebliebener Marktdurchdringung könnten vielmehr eine Trendwende sowohl im operativen Newsflow als auch in der Bottom-Line und folglich auch im Kursverlauf einläuten.Nach Anpassung des Bewertungsmodells reduziert Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, sein Kursziel auf 1,40 Euro (zuvor: 2,20 Euro) und bestätigt seine Kaufempfehlung für die q.beyond-Aktie. (Analyse vom 28.10.2022)