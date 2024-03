Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (14.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Rating und Kursziel für die Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).q.beyond habe jüngst vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt, die die Analysten-Schätzungen sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig übertroffen hätten. Mit einem Umsatz von 189,3 Mio. EUR (+9,4% yoy) habe das Unternehmen seine Prognosen von 185,1 Mio. EUR übertroffen und sei in der oberen Hälfte der eigenen Guidance-Bandbreite von 185,0 bis 191,0 Mio. EUR gelandet. Das organische Wachstum habe 4,5% yoy betragen und sei darüber hinaus auf die Übernahme der productive-data zurückzuführen.Der Analyst habe Ende letzten Jahres bereits darauf hingewiesen, dass er eine klare Fokussierung auf Profitabilität statt Wachstum erwarte, die nun vonseiten des Vorstands kommuniziert worden sei und sich auch in der Guidance widerspiegele. So erwarte der Vorstand für das laufende Jahr eine Steigerung um 1,4% bis 4,6% yoy auf 192 bis 198 Mio. EUR. Für 2024 prognostiziere er weiterhin einen Umsatzzuwachs in Höhe von 2,0% yoy, jedoch von einer höheren Ausgangsbasis.Vielfältige Sondereffekte würden Bottom Line des Schlussquartals prägen: In Q4/23 habe QBY ein EBITDA in Höhe von 5,8 Mio. EUR erzielt (FY 2023: 5,7 Mio. EUR), was primär auf den positiven Sonderertrag aus einer Finanzamtsentscheidung bzgl. des PlusNet-Verkaufs aus 2019 zurückzuführen sei (MONe: 8,6 Mio. EUR). Gleichzeitig habe das Unternehmen Rückstellungen in Höhe von 4,3 Mio. EUR gebildet und 1,0 Mio. EUR für die Bereinigung nichtprofitabler Verträge aufgewendet. Insgesamt hätten sich die Einmaleffekte 2023 auf +3,3 Mio. EUR belaufen, sodass das operative EBITDA im FY bei 2,4 Mio. EUR gelegen habe. Dementsprechend habe sich die oper. EBITDA-Marge 2023 auf 1,3% belaufen, die EBITDA-Marge inkl. Sondereffekte auf 3,0%.Für 2024 erwarte der Vorstand eine deutliche Verbesserung der Profitabilität auf 8,0 bis10,0 Mio. EUR (implizierte EBITDA-Marge 2024: 4,0% bis 5,2%). Die Margenausweitung solle dabei unverändert durch die Erhöhung des Umsatzanteils von Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen, der Erhöhung der Near- und Offshore-Quote von 11% auf 20% und den verstärkten Einsatz von KI erzielt werden. Konkret erwarte der Vorstand eine Steigerung der Bruttomarge (was eine gleichwertige Erhöhung der EBITDA-Marge bedeute) um 1 Prozentpunkt pro Anstieg der Near- und Offshoring-Quote um 5Prozentpunkte, sodass bei Erreichen des Zielniveaus von min. 20% eine Ausdehnung der EBITDA-Marge von ca. 2PP zu erwarten sei.Insgesamt erwarte der Analyst 2024 eine signifikante Steigerung des operativ erzielten EBITDA und erhöhe seine Prognosen von 6,0 auf 7,0 Mio. EUR (operatives EBITDA Vj.:2,4 Mio. EUR).q.beyond habe die Analysten-Prognosen dank eines höheren Sondereffekts für 2023 übertroffen und verfüge dank seiner sehr guten Bilanzqualität und 0,30 EUR Cash je Aktie über ein solides finanzielles Polster. Der EV liege bei ca. 48,9 Mio. EUR und stelle angesichts des langfristigen Margenpotenzials des Geschäftsmodells kein ambitioniertes Bewertungsniveau dar.Trotz dessen weise der Investment Case weiterhin erhöhte Umsetzungsrisiken und eine aktuell noch eingeschränkte Visibilität hinsichtlich der erzielten operativen Verbesserungen auf. Sofern die klar definierte und kommunizierte Strategie des Vorstands in den nächsten Quartalen zu der in Aussicht gestellten Verbesserung der operativen Ergebnisse führe, würde dies einer schneller als erwarteten Margensteigerung gleichkommen und ggf. eine Anpassung der Prognosen erforderlich mache.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, positioniert sich zunächst weiterhin defensiv und bestätigt seine Empfehlung "halten" und sein Kursziel von 0,70 EUR für die Aktie. (Analyse vom 13.03.2024)