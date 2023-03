Börsenplätze q.beyond-Aktie:



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (03.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Analysten der Montega AG, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) fest.q.beyond habe heute vorläufige Zahlen für 2022 veröffentlicht, welche auch die unterjährig bereits gesenkte Prognose nicht erfüllen würden. Nachdem das GJ von vielen innerbetrieblichen Herausforderungen begleitet worden sei (u.a. vertriebliche Ineffizienzen, Umstrukturierung des SaaS-Geschäfts nach Verkündung einer bereits zurückgestellten Mittelfristguidance), sollten Investoren - vor allem auf dem aktuellen Bewertungsniveau - ihren Fokus nun auf die strategischen Initiativen und Mittelfristperspektiven der Gesellschaft legen.Das zurückliegende Jahr sei in Anbetracht der erläuterten Faktoren mit zwei Guidance-Korrekturen einhergegangen.Die Top-Line-Entwicklung sei in den Segmenten SAP (-18,6% yoy; Anteil: 19,5%) sowie Cloud & IoT (+22,5% yoy; Anteil: 80,5%) äußerst divergierend gewesen. Das SAP-Segment sei neben internen Ineffizienzen auch von einer Kundenzurückhaltung bei Transformationsprojekten betroffen gewesen. Die Konzern-Erlössteigerung (+11,5% yoy) sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG etwa zur Hälfte auch ein Ergebnis anorganischer Effekte. So sei datac 2022 für zwölf Monate konsolidiert worden (vs. sechs in 2021). scanplus sei q.beyond ebenfalls das gesamte GJ 2022 zugehörig gewesen, während die Konsolidierung des umsatztechnisch vergleichbaren, veräußerten Colocation-Bereichs in 2021 nur für neun Monate erfolgt sei.Sehr erfreulich zeige sich angesichts vieler Vertragsverlängerungen der Auftragseingang in Höhe von 227,8 Mio. Euro (+23,5% yoy). Die Book-to-Bill-Ratio liege mit 1,32x damit noch über den bereits guten Vorjahreswerten (2021: 1,19x; 2020: 1,12x). Zwar habe sich die operative EBITDA-Marge um +0,9PP yoy auf 3,1% verbessert. Da q.beyond in der heutigen Meldung jedoch auch Sonderabschreibungen von 21 Mio. Euro anführe (MONe: 16 Mio. Euro Goodwill, 5 Mio. Euro sonstige immaterielle VG), werde das Konzernergebnis deutlich im negativen Bereich liegen (MONe: -33,8 Mio. Euro).2022 sei für q.beyond ein mehr als enttäuschendes GJ gewesen. Mit dem neuen Vorstandsteam stünden nun wichtige Weichenstellungen bevor.Nach Anpassung ihrer Prognosen bestätigen Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Analysten der Montega AG, ihr Kursziel von 1,40 Euro sowie ihre Kaufempfehlung. (Analyse vom 03.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link