Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (15.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) unverändert zu kaufen.q.beyond habe gestern H1-Zahlen veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG gelegen hätten. Positiv habe der Break-Even auf Free Cashflow-Ebene überrascht.In Q2 habe q.beyond seinen Umsatz im Bereich Cloud mit +11,4% erneut zweistellig auf 37,6 Mio. Euro steigern können, wobei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG rund 2,5 Mio. Euro auf die erstmalige Konsolidierung des im November 2022 übernommenen BI-Spezialisten productive-data entfallen würden. Somit dürfte das organische Wachstum bei ca. 3,6% gelegen haben. Auch im SAP-Bereich sei der IT-Dienstleister in Q2 auf der Wachstumsspur geblieben und habe eine Steigerung um 6,5% yoy auf 8,8 Mio. Euro erzielen können. Der Auftragseingang habe mit 39,8 Mio. Euro deutlich über dem Vj. gelegen (30,0 Mio. Euro), was insbesondere auf eine Vertragsverlängerung mit dem Großkunden Tchibo zurückzuführen sei.Nachdem in Q1 auf EBITDA-Ebene ein Verlust in Höhe von -1,3 Mio. Euro zu Buche gestanden habe, der durch Rückstellungen für Umstrukturierungsmaßnahmen bedingt gewesen sei, habe q.beyond sein EBITDA in Q2 dank geringerer Kosten der umgesetzten Leistungen auf 1,0 Mio. Euro steigern können (Q1/23: -1,3 Mio. Euro). Hierzu habe das Cloud-Geschäft beigetragen, dessen Segmentmarge sich um 3,2PP yoy auf 11,6% verbessert habe. Im SAP-Bereich habe sich die Marge aufgrund eines anhaltend hohen Bedarfs externer Consultants um 1,3PP yoy auf 5,3% verschlechtert. Positiv habe auch der Free Cashflow hervorgestochen, der trotz gestiegener Investitionen (H1/23: 1,6 Mio. Euro; Vj.: 0,3 Mio. Euro) durch ein verbessertes Forderungsmanagement in H1 auf Break-Even-Niveau gelegen habe (Vj.: -3,5 Mio. Euro).Nach Vorstandsangaben werde q.beyond bis Jahresende netto ca. 25 Mitarbeiter einstellen, jedoch weiterhin an seiner Strategie des Abbaus von Doppelfunktionen und Effizienzverbesserungen festhalten. Dabei dürften v.a. MA in Deutschland abgebaut und gleichzeitig die Nearshoring-Kapazitäten von aktuell 7% auf 20% bis Ende '25 erweitert werden. Außerdem avisiere das UN ergebnisseitig auch eine Verringerung der direkten Kosten zur Leistungserbringung, die Optimierung der Mitarbeiterauslastung sowie Preiserhöhungen aufgrund der guten Nachfragesituation.q.beyond schreite bei seiner laufenden Umstrukturierung voran. Durch einen Sondereffekt im niedrigen einstelligen Millionenbereich dürfte nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG auch die zunehmend anspruchsvoll wirkende EBITDA-Guidance erfüllt werden.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel in Höhe von 1,20 Euro für die q.beyond-Aktie. (Analyse vom 15.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link