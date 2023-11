Die Q3-Zahlen seien hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben. In Anbetracht des schwierigen konjunkturellen Umfelds sowie der sich noch zu beweisenden Umstrukturierungserfolge habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen reduziert. Sollten sich in 2024, auch durch die vorteilhafte Umstellung der Segmentberichterstattung, erste Anzeichen einer schneller als erwarteten Margenverbesserung identifizieren, würde sich auch für die Aktie signifikantes Kurspotenzial ergeben.



Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, positioniert sich vorerst defensiver und passt seine Empfehlung für die q.beyond-Aktie auf "halten" mit einem von 1,20 auf 0,70 Euro reduzierten Kursziel an. (Analyse vom 21.11.2023)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).q.beyond habe jüngst Q3-Zahlen veröffentlicht, die unter den Analysten-Erwartungen gelegen hätten. Indes sei die Guidance bestätigt worden.Mit Konzernerlösen von 45,4 Mio. Euro (+5,4% yoy) habe QBY in Q3 einen marginalen organischen Umsatzrückgang verbuchen müssen (MONe: -0,4% yoy), da sich der Umsatzbeitrag der im November 2022 akquirierten productive-data nach Unternehmensangaben auf ca. 2,5 Mio. Euro pro Quartal belaufe. In 9M habe somit ein organisches Umsatzplus von 3,6% yoy zu Buche gestanden. Der Auftragseingang habe sich in Q3 auf 27,4 Mio. Euro belaufen (+9,2% yoy; Book-to-Bill: 0,6), wobei u.a. ein neuer Großkunde im Bereich des öffentlichen Sektors habe gewonnen werden können.Dies stehe in Einklang mit der Strategie, sukzessive mehr Geschäft im Bereich Financial Services und dem öffentlichen Sektor zu übernehmen. Zum Erreichen der Top Line-Prognose (185 Mio. Euro bis 191 Mio. Euro) müsse QBY nun in Q4 Erlöse in Höhe von min. 46,5 Mio. Euro erzielen. Der Analyst gehe von einer Erfüllung der Guidance am unteren Ende aus.Ergebnisseitig sei im dritten Quartal ein EBITDA von 0,1 Mio. Euro erwirtschaftet worden (Vj.: 1,7 Mio. Euro), sodass sich das Konzern-EBITDA nach 9M auf -0,1 Mio. Euro belaufen habe. Laut Vorstandsangaben sei das geringe Ergebnis in Q3 u.a. auf Projektverschiebungen hochmargiger Transitions-Aufträge, auf Preisnachlässe bei Vertragsverlängerungen von Großkunden im Cloud-Geschäft sowie der Umbauphase des Unternehmens zurückzuführen. In Q4 erwarte der Analyst ein EBITDA von 1,7 Mio. Euro aus der operativen Geschäftstätigkeit sowie den Sonderertrag aus der anstehenden Entscheidung des Finanzamts bzgl. der steuerlichen Behandlung des PlusNet-Verkaufs, den er auf +3,6 Mio. Euro schätze. Die jüngst bestätigte FY-EBITDA-Guidance (5 bis 7 Mio. Euro) dürfte erreicht werden.Wie vom Management avisiert sei das Working Capital durch das optimierte Forderungsmanagement und die Freisetzung sonstiger Vermögensgegenstände reduziert worden. Die WC-Verbesserung aus Ford. bzw. Verb. aus LL habe sich in 9M auf 1,8 Mio. Euro belaufen.Mit einem aktuellen Cash-Bestand von 37,3 Mio. Euro und dem konzerneigenen Rechenzentrum in einem der besten Viertel Hamburgs, das einen bilanziellen Bruttowert von 25,9 Mio. Euro aufweise, handele QBY derzeit mit einer MCap von 77,2 Mio. Euro nur knapp über dem Wert dieser beiden Assets (63,2 Mio. Euro). Die abzuziehenden langfristigen Rückstellungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro und die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten von 5,2 Mio. Euro, die im Wesentlichen aus verpflichtenden Earn-Outs für die productive-data bestünden, würden die Differenz zwischen Marktkapitalisierung und dem Cash zzgl. Brutto-Bilanzwert des Rechenzentrums auf 22,0 Mio. Euro vergrößern.Der Analyst erachte das (nach unten weitgehend abgesicherte) Bewertungsniveau angesichts jährlicher Erlöse von 185 Mio. Euro im laufenden Jahr und einem Geschäftsmodell, das EBITDA-Margen im mindestens hohen einstelligen Bereich zulasse (s. Datagroup im Bereich Cloud/Betrieb oder adesso im Bereich Consulting), zwar nicht als ambitioniert, sehe aber gleichzeitig eine erhebliche Wegstrecke der aktuellen Umstrukturierung.Auf Basis der geschilderten Gemengelage reduziere der Analyst seine Ergebnisprognosen und gehe von einem langsameren Fortschritt bei der Profitabilitätssteigerung des Unternehmens aus. Im nächsten Jahr erwarte er ein EBITDA in Höhe von 6,0 Mio. Euro und in 2025 9,1 Mio. Euro, was einer Marge von 3,2% bzw. 4,7% in 2025 entspreche und damit trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen Margenverbesserungen von 1,4 PP bzw. 1,5 PP yoy entspreche.Darüber hinaus habe der Analyst aufgrund der gestiegenen Unsicherheit hinsichtlich des Umstrukturierungserfolgs den Beta-Faktor leicht von 1,3 auf 1,4 erhöht. Den FK-Zins habe er im Zuge des gestiegenen Zinsumfelds von 3,5% auf 5,0% angehoben und die Ziel-FK-Quote aufgrund der soliden Finanzierungsstruktur auf 25% gesenkt (zuvor: 30%). Der WACC belaufe sich nun auf 9,98% (zuvor: 8,4%).