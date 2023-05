Börsenplätze q.beyond-Aktie:



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (08.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) unverändert zu kaufen.q.beyond habe heute Zahlen des Jahresauftaktquartals veröffentlicht und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Dabei steche der positive Free Cashflow hervor.Der Erlös sei in Q1/23 um +13,0% yoy auf 46,6 Mio. Euro gestiegen. Während das Cloud-Geschäft (+4,9 Mio. Euro yoy) durch die Übernahme von productive-data in Q4/22 nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG mit rund 2,0 Mio. Euro auch anorganisch profitiert habe, habe sich erstmals seit Q3/21 auch wieder der Umsatz im SAP-Segment (+4,3% yoy) erhöht. Der Auftragseingang in Höhe von 21,4 Mio. Euro (-72,0% yoy) markiere jedoch den niedrigsten Stand seit Veräußerung der TK-Sparte. Der Vorstand verweise dabei auf ein initial geringeres Vertragsvolumen im nun wichtigeren Beratungs- und Entwicklungsgeschäft. Zudem sei ein deutlich höherer Anteil auf neue Projekte und Kunden (80%) entfallen. In Q1/22 habe 47% des Auftragseingangs noch aus niedrigmargigeren Vertragsverlängerungen resultiert.Das EBITDA sei mit -1,3 Mio. Euro (MONe: 0,1 Mio. Euro) entgegen der Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG wieder in den negativen Bereich gerutscht. Dies liege primär an einer Rückstellungsbildung von 1,3 Mio. Euro für den Stellenabbau in nicht länger priorisierten Geschäftsfeldern sowie für den Abbau von Doppelfunktionen. Die GuV-Belastung falle somit vollständig in das erste Quartal, während der überwiegende Teil erst noch zahlungswirksam werde.Ende Q1 habe das Unternehmen noch 1.090 Mitarbeiter beschäftigt (Vj.: 1.126; -3,2% yoy). Ferner sehe sich q.beyond derzeit höheren Strom, Lizenz- und Personalkosten gegenüber, die noch nicht vollumfänglich weitergereicht werden könnten. Neben der Rückstellungsthematik werde nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG auch ein unterjährig steigender CAPEX-Bedarf der Rechenzentren (Q1: 0,4 Mio. Euro; FY MONe: 6,0 Mio. Euro) zu einer sequenziellen Reduzierung des in Q1 positiven Free Cashflows führen (FY MONe: -6,3 Mio. Euro).Die initiierten Umbaumaßnahmen des IT-Dienstleisters würden sich wie erwartet erst nächstes Jahr in einer sichtbaren Aufhellung der Bottom-Line zeigen.Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Analysten der Montega AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 1,20 Euro für die q.beyond-Aktie. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link