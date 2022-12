Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

29,00 EUR -1,36% (09.12.2022, 11:14)



XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:

29,00 EUR -1,69% (09.12.2022, 11:42)



ISIN publity-Aktie:

DE0006972508



WKN publity-Aktie:

697250



Ticker-Symbol publity-Aktie:

PBY



Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (09.12.2022/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - publity: Thomas Olek übernimmt wieder ein Amt - AktiennewsThomas Olek wird beim Frankfurter Immobilienkonzern publity (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) bald wieder eine offizielle Funktion übernehmen: Der Geschäftsmann soll in den Aufsichtsrat des von ihm gegründeten Unternehmens einziehen, so die Experten von "FONDS professionell".Olek werde den Sitz von Frank Vennemann übernehmen, der sein Mandat "aus persönlichen Gründen" zum 5. Januar 2023 niederlegen möchte, wie das börsennotierte Unternehmen mitteile.Dass der Firmengründer in den Aufsichtsrat seines Unternehmens rücke, sei an sich nichts Besonderes, zumal Olek nach wie vor 48 Prozent der publity-Aktien halte. Im speziellen Fall würden die Dinge jedoch anders liegen. Olek sei bis Ende 2020 Vorstandschef der publity gewesen, habe dieses Amt jedoch niedergelegt - ursprünglich mit dem Ziel, die Leitung der damals als besonders wachstumsträchtig angepriesenen publity-Tochter PREOS (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) zu übernehmen. Stattdessen sei er ab Jahresbeginn 2021 nur noch beratend für die Firmengruppe tätig gewesen.Kurz zuvor habe FONDS professionell ONLINE öffentlich gemacht, dass Olek mit einer äußerst ungewöhnlichen Offerte um Investoren geworben habe: Die publity habe Anlegern PREOS-Aktien aus dem eigenen Bestand mit 15 Prozent Abschlag auf den aktuellen Börsenkurs angeboten. Die Investoren hätten sich im Gegenzug verpflichten müssen, die Titel mindestens ein Jahr lang zu halten. Um Interessenten zu finden, habe publity Tippgeber und Vermittler eingeschaltet, denen sie satte Provisionen gezahlt habe. Der Aufwand für diese Geschäfte habe 2020 mehr als die Hälfte des Ertrages der Gesellschaft aufgefressen.Börsenplätze publity-Aktie: