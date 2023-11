Am 30.06.2023 hätten die Darlehen an verbundene Unternehmen 81,00 Mio. EUR betragen. Diese Darlehen bestünden in Form von Wandelschuldverschreibungen der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, die im Jahr 2019 ausgegeben worden seien und bis 2024 fällig seien. Diese Wandelschuldverschreibung stehe aktuell bei 1,26% (Frankfurt, 19.10.2023). Damit bestehe ein erhebliches Abschreibungspotenzial für die Wandelschuldverschreibung. Daher hätten die Analysten in ihrer Bewertung eine Wertminderung der Wandelschuldverschreibungen um 50% unterstellt.



Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen die publity-Aktie weiterhin zu halten. (Analyse vom 13.11.2023)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die publity-Aktie (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) von 20,00 auf 17,00 EUR.Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 zeige, dass die publity AG, trotz der Herausforderungen in der Immobilienbranche, Fortschritte gemacht habe. Dennoch sei es im ersten Halbjahr 2023 zu einem deutlichen Umsatzrückgang auf 2,01 Mio. EUR (VJ: 9,95 Mio. EUR) gekommen. Der Umsatz sei durch die erfolgreichen Transaktionen der publity als Asset Manager generiert worden.Durch den deutlichen Umsatzrückgang habe sich das EBITDA auf -1,46 Mio. EUR (VJ: 6,63 Mio. EUR) reduziert. Einen positiven Effekt hätten die sonstigen betrieblichen Erträge gehabt, welche mit 1,02 Mio. EUR (VJ: 0,03 Mio. EUR) deutlich über dem Vorjahr gelegen hätten. Diese außerordentlichen Erträge würden aus einem Rechtsstreit stammen.Insgesamt seien die operativen Kosten weitgehend stabil geblieben, mit nur leichten Veränderungen beim Materialaufwand (-2,0%) und einem nur leichten Anstieg der Personalaufwendungen (+3,3%). Demgegenüber hätten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 3,43 Mio. EUR (Vorjahr: 2,31 Mio. EUR) infolge von Teilverkäufen der PREOS-Wandelanleihe erhöht, die unter dem ursprünglichen Kurs erfolgt seien. Bereinigt um diesen Effekt hätten die Kosten sogar gesenkt werden können.Die Erträge aus anderen Wertpapieren hätten einen Rückgang von 14,5% auf 2,95 Mio. EUR (3,45 Mio. EUR) verzeichnet, aufgrund des geringeren Bestands an Anleihen der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG in der Bilanz. Weiterhin seien die Zinsen und ähnliche Aufwendungen um 17,7%, auf -2,74 Mio. EUR (VJ: -2,33 Mio. EUR) gestiegen, als Folge der im zweiten Halbjahr 2022 erfolgten Aufstockung der selbst begebenen publity-Anleihe um 20 Mio. EUR auf 97,76 Mio. EUR (VJ: 77,76 Mio. EUR).Infolge des starken Umsatzrückgangs sei damit ein negatives Nettoergebnis in Höhe von -1,53 Mio. EUR (VJ: 5,23 Mio. EUR) erzielt worden.Dies führe dazu, dass die publity AG in der Regel eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote aufweise. Die Schwankungen im Eigenkapital würden sich aus der operativen Geschäftsentwicklung sowie aus der Auf- oder Abwertung der Finanzanlagen ergeben. Zum 30.06.2023 habe keine umfangreiche Neubewertung der Finanzanlagen stattgefunden.Zum 30.06.2023 sei damit das Eigenkapital nahezu unverändert bei 370,66 Mio. EUR (31.12.2022: 372,19 Mio. EUR) geblieben. Dies resultiere aus einem Jahresverlust in Höhe von 1,53 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote sei somit ebenfalls stabil bei 76,2% (31.12.2022: 76,4%) geblieben.Das Bilanzvermögen der publity AG sei größtenteils durch Beteiligungen an verbundenen Unternehmen geprägt und betrage 367,30 Mio. EUR (31.12.2022: 366,94 Mio. EUR). Dies entspreche 75,5% (31.12.2022: 75,3%) der gesamten Bilanzsumme. Zudem halte die publity AG Anleihen der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG im Wert von 81,00 Mio. EUR (31.12.2021: 83,98 Mio. EUR). Die Finanzanlagen würden in das Netto-Finanzvermögen einfließen, welches sich auf 374,81 Mio. EUR (31.12.2022: 377,87 Mio. EUR) belaufe.Die bedeutendste Position im Fremdkapital bleibe eine ausstehende publity-Anleihe im Wert von 97,76 Mio. EUR (31.12.2022: 97,76 Mio. EUR). Diese Anleihe sei bis 2027 fällig und ihre Bedingungen seien Ende 2022 angepasst worden. Unter anderem sei die Laufzeit auf den 19.12.2027 (ursprünglich 19.06.2023) verlängert, der Zinssatz ab dem 19.06.2023 von 5,50% auf 6,25% erhöht und ein Wahlrecht zur vorzeitigen Rückzahlung eingeführt worden.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 17,00 EUR (bisher: 20,00 EUR) ermittelt.