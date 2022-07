XETRA-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

11,90 EUR +0,42% (19.07.2022, 10:56)



ISIN pferdewetten.de-Aktie:

DE000A2YN777



WKN pferdewetten.de-Aktie:

A2YN77



Ticker-Symbol pferdewetten.de-Aktie:

EMH



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (19.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) unter die Lupe.Die pferdewetten.de-Aktie hätten nur wenige Anleger auf der Agenda. Die Geschäfte des Anbieters von Online-Sportwetten würden recht laufen. Das Düsseldorfer Unternehmen wolle sich nun aber auch breiter im stationären Bereich aufstellen. Das koste aber erstmal Geld und so werde 2022 ein Übergangsjahr. Mitte August wolle pferdewetten.de ein Update zum Halbjahr geben. Es sollte die gute Geschäftsentwicklung bestätigen und auch zeigen, der Aufbau des stationären Wettbüro-Netzes gut voranschreite. Das sollte der auch neues Leben in die pferdewetten.de-Aktie einhauchen. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei daher auf dem aktuellen Niveau interessant, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Lloyd Fonds, CANCOM und Pferdewetten.de befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:Tradegate-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:11,95 EUR +1,70% (19.07.2022, 09:29)