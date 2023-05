Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt. Im Juli 2022 ist die Gesellschaft als Dienstleister auch in den Sportwetten-Retail Markt eingestiegen.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (19.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.Die pferdewetten.de AG habe am 16. Mai Zahlen für die Entwicklung der ersten drei Monate des Geschäftsjahres veröffentlicht, die im Rahmen der Analysten-Erwartungen ausgefallen seien. Zudem sei am Nachmittag auf CONNECT hierzu ein Conference Call abgehalten worden.Insgesamt habe sich der Umsatz (NGR) mit 4,9 Mio. Euro im Rahmen der Analysten-Erwartungen (5,1 Mio. Euro) befunden. Das Stammgeschäft Pferdewette habe vom Spielvolumen (150,1 Mio. Euro) zwar leicht unter dem Niveau von Q1/22 (-2,8% yoy) gelegen, habe aber aufgrund einer leicht verbesserten Nettomarge das Umsatzvolumen mit 4,6 Mio. Euro halten können.Der Bereich Sportwette-Online habe einen deutlichen Rückgang des Spielvolumens auf 2,9 Mio. Euro (Vorjahr 7,7 Mio. Euro) verzeichnet, was im Wesentlichen auf die Umstellung des Partners für Online-Werbung in Q1 zurückzuführen sei. Gleichzeitig habe sich die Marge aufgrund der zunehmenden Nutzung der eigenen Wettplattform signifikant um 280 BP auf 6,4% verbessert. Insgesamt liege der Umsatz mit 0,2 Mio. Euro (VJ: 0,3 Mio. Euro) hier aber noch auf einem im Verhältnis zur Pferdewette niedrigen Niveau.Dies gelte auch für den Bereich Sportwette-Retail, der in Q1/23 einen Umsatz von 0,1 Mio. Euro beigesteuert habe und im Vorjahr noch keine Vergleichszahlen aufweise. Wesentlicher KPI zu diesem Zeitpunkt sei die Eröffnung von Retail Shops. Hier habe die Entwicklung mit zehn Neueröffnungen in Q1 und insgesamt 20 Shops zum Quartalsende unter der ursprünglichen Planung (aus 2022) von 27 Neueröffnungen gelegen. Die Entwicklung im April bis Mitte Mai zeige jedoch eine deutliche Beschleunigung. So seien im April 16 und bis zum 15. Mai bereits acht neue Shops eröffnet worden, also insgesamt deutlich mehr als in den neun Monaten davor. Sollte sich diese Dynamik fortsetzen, erscheine das Ziel, bis zum Jahresende mit 114 Standorte operativ tätig zu sein, realisierbar.Zudem müsse bei den liquiden Mittel wie auch bei anderen Glückspielanbietern die Einlage der Kundengelder berücksichtigt werden (31.03.2023: 13,3 Mio. Euro). Entsprechend sei die Nettoliquidität auch durch einen stichtagsbedingten Working Capital-Effekt in Q1 deutlich zurückgegangen, was auch die erfolgreiche Aufstockung der Wandelanleihe auf 8 Mio. Euro im April erklären dürfte.Wie das Unternehmen in der Berichterstattung selber betone, sei aktuell weiterhin Geduld beim Investment Case gefordert. Die Prognosen der Analysten hätten bereits für 2023 ein Übergangsjahr antizipiert.Die Umsatz- und Ergebnisperspektiven in den neuen Geschäftsfeldern erachten Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, weiterhin als attraktiv, weshalb sie ihre Kaufempfehlung für die pferdewetten.de-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 19,00 Euro bestätigen. (Analyse vom 19.05.2023)