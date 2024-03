Tradegate-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

11,10 EUR 0,00% (12.03.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

11,40 EUR +2,70% (13.03.2024, 10:48)



ISIN pferdewetten.de-Aktie:

DE000A2YN777



WKN pferdewetten.de-Aktie:

A2YN77



Ticker-Symbol pferdewetten.de-Aktie:

EMH



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (13.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.Die pferdewetten.de AG habe am 12.03. die vollständige Platzierung der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Laut der Meldung werde das Kapital der Gesellschaft um 761.904 EUR auf nunmehr 5,6 Mio EUR erhöht. Etwas mehr als die Hälfte der überzeichneten Kapitalerhöhung sei durch Überbezug bestehender Aktionäre gedeckt worden. Mit einem Bezugspreis von 10,50 EUR habe der Brutto-Emissionserlös entsprechend 8 Mio. EUR betragen.Kruse bewerte die erfolgreiche Kapitalerhöhung als positiv, da das Unternehmen nun genügend finanziellen Spielraum haben dürfte, die Shop-Expansion ungebremst fortzusetzen bzw. diese ggf. durch weitere Akquisitionen noch zu beschleunigen. Der Finanzbedarf habe sich insbesondere durch das deutlich schwächer als erwartete Q3 in Kombination mit der angekündigten Akquisition von 25 Shops sowie den Investitionen für den ungebremsten Rollout der Franchise-Shops deutlich erhöht. Zudem habe der im Dezember bekannt gegebene Fremdfinanzierungsrahmen von bis zu 14 Mio. EUR, von dem 3 Mio. EUR in Anspruch genommen worden seien, nach Aussagen des Managements nicht die nötige operative Flexibilität geboten. Das gestärkte Eigenkapital in Kombination mit den rasant steigenden Umsätzen des stationären Geschäfts sollte dem Unternehmen nun wieder alle Möglichkeiten eröffnen, weitere Marktchancen wahrzunehmen.Um dieses Wachstumstempo auch strukturell zu bewältigen, habe der Aufsichtsrat mit Wirkung vom 11. März Mark Schiedel für die Dauer von zunächst sechs Monaten interimistisch zum Finanzvorstand bestellt. Herr Schiedel habe über zwanzig Jahre Berufserfahrung aus leitenden Finanzpositionen der unterschiedlichsten Branchen. Vor seiner aktuellen Tätigkeit als Intermin Manager und Unternehmensberater sei er mehr als drei Jahre als Head of Accounting & Tax bei Tipico tätig gewesen. Entsprechend dürfte er aufgrund der Kombination dieser Erfahrungen für das Unternehmen einen wertvollen Beitrag in der aktuellen Phase stiften.Tim Kruse, CFA, Analyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die pferdewetten.de-Aktie mit einem Kursziel von 19,00 EUR. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie: