Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

11,80 EUR -3,28% (11.01.2024, 11:43)



XETRA-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

12,00 EUR -0,83% (11.01.2024, 11:15)



ISIN pferdewetten.de-Aktie:

DE000A2YN777



WKN pferdewetten.de-Aktie:

A2YN77



Ticker-Symbol pferdewetten.de-Aktie:

EMH



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (11.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.Die pferdewetten.de AG habe am 29.12. die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit einem renommierten Unternehmen der deutschen Sportwetten-Branche über den Erwerb von 25 Retail-Shops bekannt gegeben, die ab dem 01. April 2024 unter der sportwetten.de-Lizenz geführt werden sollten.Der Erwerb erfolge in zwei Phasen über eine neu gegründete Gesellschaft, an der sich die SW Shops GmbH (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der pferdewetten.de AG) zunächst mit 30% beteiligen werde. Der Kauf der verbleibenden 70% solle bis spätestens Ende 2026 erfolgen. Der Kaufpreis für die ersten 30% der Gesellschaftsanteile betrage rund 6,3 Mio. EUR. Der Kaufpreis für die übrigen 70% erfolge auf Basis identischer Konditionen zuzüglich eines Earn-Out, sofern die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 gewisse Parameter überschreiten würden.Die SW Shops GmbH erwarte einen geschätzten jährlichen EBITDA-Beitrag von rund 3,5 Mio. EUR nach der vollständigen Übernahme der Gesellschaft, was einem Kaufpreismultiple von ca. 6x EBITDA entspreche und damit im Rahmen der vom Unternehmen angekündigten Größenordnung liege (Ex-ante Multiple von EMH für 2024e: 17,2x). Es sei mit dem Geschäftspartner außerdem der Aufbau von zusätzlichen Shops in einer zweiten Gesellschaft vereinbart worden, welche die SW Shops GmbH Ende 2026 erwerben solle.Die Aktienanalysten der Montega AG würden die Transaktion grundsätzlich als positiv werten, da sie den Aufbau des Shop-Netzwerks beschleunige. Die Aktienanalysten der Montega AG würden davon ausgehen, dass das Unternehmen die avisierten 114 Shops zur Jahreswende erreicht haben dürfte. Die 25 Shops ab Q2 dürften nun bereits einen beträchtlichen Anteil der rund 100 erwarteten Neueröffnungen für 2024 ausmachen und das Unternehmen dem Ziel, die Nummer Zwei in der Retail-Sportwette in Deutschland zu werden, näherbringen. Der Kaufpreis dürfte über das kürzlich mit einem Finanzinvestor verhandelte Darlehen finanziert werden, das in einer ersten Tranche bis zu 3 Mio. EUR betragen solle und bis auf 14 Mio. EUR aufgestockt werden könne. Mit 12% sei die Verzinsung im Verhältnis zu den im Modell der Aktienanalysten der Montega AG unterstellten Kapitalkosten (WACC 9,6%) hoch, aber vor dem Hintergrund der Ergebnisentwicklung in 2023 nachvollziehbar. Entsprechend solle es lediglich als Brückenfinanzierung (bis 28.02.2025) dienen und zu einem späteren Zeitpunkt durch die Begebung einer Anleihe refinanziert werden.Das Management habe bereits die Absicht bekundet, größere Portfolios übernehmen zu wollen, sodass die Aktienanalysten der Montega AG die Nachricht nicht überrasche. Wenngleich der ROI nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG bei einem reinen Franchise Shop höher sein dürfte, habe die Akquisition von Portfolios den Vorteil einer schnelleren Marktdurchdringung. Zudem bestehe bei einem Shop nicht das Risiko eines Anbieterwechsels und die erfolgsabhängige Kaufpreiskomponente dürfte möglichen Principal-Agent-Problemen entgegenwirken.Im Hinblick auf den erwarteten Turnaround in der Ergebnisentwicklung bestätigt Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, seine Empfehlung "kaufen" mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 EUR für die pferdewetten.de-Aktie. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link