Vor diesem Hintergrund bestätigen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 22,50 Euro für die pferdewetten.de-Aktie. (Analyse vom 18.11.2022)



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (18.11.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.Die pferdewetten.de AG habe am Montag Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht, die den Analysten-Erwartungen entsprochen hätten.In Q3 habe das Unternehmen einen GGR von 8,0 Mio. Euro verzeichnet, was einer Steigerung von 7,4% yoy entspreche. Ergebnisseitig habe die Gruppe ein negatives EBIT von -2,4 Mio. Euro erzielt und damit unterhalb des Vorjahreswertes von -2,0 Mio. Euro (MONe: -2,3 Mio. Euro) gelegen. Diese Entwicklung sei aufgrund der seit Mitte diesen Jahres laufenden Shop-Expansion sowie der Investitionen in die eigene Plattform der Sportwette zu erwarten gewesen (Q3-Ergebnis Sportwette: -2,6 Mio. Euro). Der Ergebnisbeitrag des in der Vergangenheit robusten Pferdewetten-Segmentes habe sich in Q3 leicht eingetrübt gezeigt (0,3 Mio. Euro vs. Q1/22: 1,9 Mio. Euro; Q2/22: 0,6 Mio. Euro).Die Volatilität in diesem Bereich sei jedoch durch die Ausgestaltung als Buchmacherwette, bei der das Unternehmen das volle Verlustrisiko trage, geschäftsmodellinhärent - der vergangene Sonntag, der als wetteinsatzstärkster Tag der Unternehmensgeschichte gute Margen aufgewiesen habe, unterstreiche indes, dass keine strukturellen Herausforderungen vorlägen. Zudem stünden die volumen- und ergebnisstarken Monate im Jahresendquartal noch bevor, sodass in 2022 ein EBIT in Höhe von 4,6 Mio. Euro (MONe) aus der Pferdewette und daher die Gesamtprognose für das Geschäftsjahr weiterhin erreichbar erscheinen würden.Der Vorstand habe die weiterhin zähen Genehmigungsverfahren durch die Behörden betont, die die Expansionsgeschwindigkeit stärker als erwartet beeinflussen würden.Zufrieden habe sich das Management mit Blick auf die deutlich über der Planung liegenden Umsätze pro Shop gezeigt. Demnach habe der Vorstand ursprünglich mit einem Erlösniveau von 80.000 Euro pro Shop und Monat gerechnet - habe bisher jedoch Werte von durchschnittlich 120.000 Euro verzeichnet. Auch ergebnisseitig seien die ersten Monate im stationären sowie online Sportwetten-Geschäft erfreulich verlaufen, was zu einer signifikanten Steigerung der Rohmargenniveaus geführt habe. Die Filialen hätten von einer deutlich über der Planung liegenden Topline profitiert. Die Margenverbesserung im Onlinebereich habe insbesondere auf der Nutzung der mit dem Joint Venture (SWO) eigenentwickelten Software-Plattform basiert.Unter Berücksichtigung der verlangsamten Expansionsgeschwindigkeit würden die Analysten die Ergebnisgröße als zu ambitioniert erachten (MONe: EBIT 2,8 Mio. Euro), darin dennoch die Konfidenz des Managements hinsichtlich des Margenpotenzials sehen. So ermögliche der angestrebte Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts mit einer potenten Struktur und eigener Software eine spürbare Skalierung des Geschäftsmodells.Die internationale Expansion im Segment der Pferdewette über Joint Venture-Strukturen könne hierdurch risikolos vorangetrieben werden. Während der JV-Partner über die rechtliche Zulassung verfüge und damit die Verantwortung lokaler regulatorischer Anforderung trage, bringe pferdewetten.de die Software ein und erhalte im Gegenzug Lizenzerlöse. Darüber hinaus sei der Markteintritt mit eigener Lizenz in Dänemark vorgesehen, wo die Regulatorik nach Unternehmensaussagen im Vergleich zu Deutschland ebenfalls erheblich schwächer ausfalle.Auch wenn die Geschwindigkeit der Retail-Expansion derzeit durch die Überlastung der Behörden ausgebremst werde, sollte sich die Situation in absehbarer Zeit aufhellen. Darüber hinaus würden die aufgezeigten Margenverbesserungen die Wirksamkeit der eingeleiteten strategischen Maßnahmen untermauern.