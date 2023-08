XETRA-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt. Im Juli 2022 ist die Gesellschaft als Dienstleister auch in den Sportwetten-Retail Markt eingestiegen.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (09.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.Die pferdewetten AG werde am 15. August den Halbjahresbericht für 2023 vorlegen und am selben Tag einen Earnings Call auf der CONNECT Plattform abhalten.Der Netto Gaming Ertrag (Umsatz) dürfte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen sein, was im Wesentlichen aus den neu eröffneten Shops sowie hohen Boni im Vorjahresquartal resultieren dürfte. Laut Corporate News habe das Unternehmen im Laufe des Monats Juni die Marke von 50 Sportwetten-Shops geknackt. Neben den Franchise Shops seien in Q2 zudem drei Standorte erworben worden, deren avisierter EBITDA-Beitrag von 1,5 Mio. Euro ab 2024 ebenso wie der veranschlagte Kaufpreis (MONe: 6 Mio. Euro) nun in den Analystenschätzungen reflektiert sei. Nach Aussagen des Managements seien bereits mehr als 200 Shops in der Pipeline, sodass die Expansion im Retail-Bereich nun deutlich an Fahrt gewinne. In einigen Bundesländern sei aufgrund des Rückstaus bei den Behörden die Zulassung immer noch stark verzögert. Hier versuche das Unternehmen allerdings mit Hilfe der lokalen Politik, Lösungen für eine vorzeitige Eröffnung der Shops zu erwirken, um keine weiteren Verzögerungen hinnehmen zu müssen.Trotz des deutlichen Umsatzanstiegs dürfte das EBITDA gegenüber Vorjahr und dem Vorquartal (-1,0 Mio.) deutlich rückläufig sein. Gegenüber dem Vorjahr würden sich hier die Kosten der übernommenen Sportwetten-Plattform bemerkbar machen. Gegenüber dem Vorquartal sei es wichtig zu bemerken, dass die Profitabilität der Pferdewette in den Sommermonaten u.a. durch mehr Favoritensiege aufgrund der besseren Witterung traditionell deutlich unter der des ersten Quartals liege. Zwischen Q1 und Q2 des Vorjahres habe die Ergebnisdifferenz ca. 1,5 Mio. Euro betragen, sodass die Analysten eine vergleichbare Größenordnung in diesem Jahr erwarten würden (MONe: Delta von -1,3 Mio. Euro vs. Q1). Im Hinblick auf die Anzahl gestiegener Shops würden sie eine Verbesserung der Profitabilität im Bereich Retail-Sportwette erwarten, würden aber gleichzeitig von höheren Marketingaufwendungen im Bereich Online-Sportwette ausgehen, da in Q1 wegen der Umstellung der Werbeplattform die Aktivitäten deutlich eingeschränkt gewesen seien. Entsprechend würden die Analysten in Summe aus dem Bereich Sportwette keine signifikante Ergebnisverbesserung gegenüber dem ersten Quartal erwarten.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, bleiben bei "kaufen" mit Kursziel 19,00 Euro. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie: