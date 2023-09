Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bekräftigen daher die Kaufempfehlung und erhöhen ihr Kursziel von 19,00 auf 21,00 Euro für die pferdewetten.de-Aktie. (Analyse vom 12.09.2023)



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt. Im Juli 2022 ist die Gesellschaft als Dienstleister auch in den Sportwetten-Retail Markt eingestiegen.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (12.09.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH).Im Rahmen der Hamburger Investorentage hätten die Analysten die Möglichkeit gehabt, sich mit dem CEO Pierre Hofer sowie dem kaufmännischen Geschäftsführer Marco Sunderbrink intensiv zu der aktuellen Entwicklung und der Perspektive des Unternehmens auszutauschen. Ihres Erachtens dürfte sich die Lage im Bereich der Retail-Sportwette in den kommenden Quartalen signifikant verbessern und könnte so zu einem Re-Rating der Aktie führen.pferdewetten sei der führende Anbieter für Online-Pferdewetten in Deutschland und vertreibe die eigene Wettplattform zunehmend als White Label-Lösung über die nationalen Grenzen hinaus. Ende 2021 habe das Unternehmen vermeldet, durch die Akquisition einer Sportwetten-Plattform in das stationäre Wettgeschäft in Deutschland einsteigen zu wollen und zudem die Online-Sportwette auf die eigene Plattform zu migrieren. Die laufenden monatlichen Kosten der zu 70% übernommenen Einheit hätten das Unternehmen seither mit rund 0,7 Mio. Euro pro Monat belastet.Diese Anlaufverluste seien vom Vorstand erwartet und kommuniziert worden. So habe die Kapitalerhöhung im Frühjahr 2022 der Finanzierung eben dieser Anlaufverluste gedient. Der ursprüngliche Plan von 74 Shop-Eröffnungen bis zum Jahresende 2022 sei allerdings aufgrund der sehr langsamen Bearbeitung seitens der Behörden mit lediglich zehn Shops deutlich verfehlt worden. Entsprechend habe das Unternehmen im Frühjahr zudem eine Wandelanleihe in Höhe von 8 Mio. Euro begeben müssen, um die höheren Anlaufverluste zu decken. Diese Entwicklung habe die Profitabilität und damit auch den Aktienkurs in den vergangenen Quartalen deutlich belastet.Seit dem zweiten Quartal hätten die Shop-Eröffnungen jedoch deutlich Fahrt aufgenommen. So habe das Unternehmen in Q2 insgesamt 34 Shops aufgemacht und dürfte im laufenden Quartal eine vergleichbare Anzahl an neuen Retail-Standorten eröffnen. Damit sei die pferdewetten.de AG zwar spät in die Startbox gekommen, galoppiere aber aktuell voran und dürfte zum Jahreswechsel auf Konzernebene die Break Even-Schwelle wieder überspringen. Im Zusammenhang mit dem Rollout gebe es drei Aspekte, die in der ursprünglichen Planung des Unternehmens nicht berücksichtigt gewesen seien und zu einer besseren Ergebnisentwicklung führen dürften als bislang von den Analysten geplant.Der ursprüngliche Business Case bei der Akquisition der Sportwetten-Plattform habe ein durchschnittliches Spielvolumen pro Shop und Jahr von rund 1,1 Mio. Euro vorgesehen. Dies habe sich im Hinblick auf das bereits eröffnete Portfolio als zu gering erwiesen, sodass aktuell mit einem Spielvolumen von rund 1,2 Mio. Euro pro Shop und Jahr kalkuliert werde. Entsprechend sei die kalkulierte Break Even-Schwelle der damals avisierten 132 Shops vom Unternehmen auf ca. 120 Shops reduziert worden.Hinzu komme der Ergebnisbeitrag aus den drei bereits akquirierten Shops von 1,5 Mio. Euro p.a. sowie der Erlöse der Pferdewetten, die historisch auf einem jährlichen Niveau zwischen 4-5 Mio. p.a. lägen. Außerdem erwarte das Unternehmen bis dahin ebenfalls den Break Even der bisher defizitären Sportwette-Online sowie zusätzliche Erlöse aus dem geplanten Casino-Bereich. Entsprechend könnten die Analysten die vom Unternehmen in Aussicht gestellten 11,4 Mio. Euro EBITDA im Jahr 2025 nachvollziehen. Sie hätten daher ihre Prognose für 2024 ff. angehoben, würden sich jedoch unterhalb dieses Wertes positionieren, um ggf. erneute Verzögerungen in der Retail-Expansion bzw. höhere Marketingausgaben im Online-Bereich zu berücksichtigen.Last but not least führe die Akquisition von Shops ebenfalls zu einer beschleunigten Ergebnisentwicklung, da die Lizenzzahlungen der übernommenen Standorte als sofortige Synergie anfallen würden. Die folgende Beispielrechnung erläutere die Systematik, welche - ceteris paribus - zu einer Verdreifachung des Ergebnisbeitrags der übernommenen Shops gegenüber einem Franchise-Shop führe und das kalkulatorische Multiple bei einer Übernahmen entsprechend reduziere.Folglich könnten die Analysten nachvollziehen, dass das Unternehmen aktuell die Begebung einer Anleihe in Höhe von bis zu 35 Mio. Euro prüfe. Da die jüngsten Übernahmen unter Hinzunahmen der Synergien einen ROI von mehr als 25% aufweisen dürften, habe das Unternehmen genügend Spielraum, was den zu erwartenden Coupon der Anleihe angehe. Neben dem ausgewiesenen Ziel, ca. 25% der mittelfristig avisierten 400 Shops im Eigenbestand zu halten, habe das Unternehmen darauf hingewiesen, dass ein Teil der geplanten Mittel zudem für die Hinterlegung von Sicherheiten für den Erhalt einer Casino-Lizenz genutzt werden solle. Bekanntlich sei Online-Casino neben Poker das vom Risikoprofil ertragsreichste Geschäft im Online-Glücksspiel.Die Analysten hätten ihr Modell im Hinblick auf die Abbildung der Retail-Sportwette überarbeitet und würden nun das gesamte Nettovolumen der Shops im Umsatz und die Erträge der Shop-Betreiber im Materialaufwand berücksichtigen, was zu einer deutlichen Anhebung der Umsatzerwartungen führe. Bedeutender sei für die Analysten, dass sich nach den erheblichen Verzögerungen in der Shop-Expansion nun eine deutlich verbesserte Dynamik darstelle und die Ergebnisentwicklung aufgrund der angeführten Parameter besser als bislang antizipiert ausfallen sollte. Damit dürfte sich die Profitabilität der Gruppe in den kommenden Quartalen signifikant verbessern, was zu einem Re-Rating der Aktie führen sollte.