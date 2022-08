Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.Pferdewetten.de habe am Montag H1-Zahlen vorgelegt, die etwas unter den Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG gelegen hätten. Das Jahr 2022 sei durch die laufende Umstellung auf die eigene Sportwetten-Plattform jedoch als Übergangsjahr zu sehen.Der Umsatz (Net Gaming Revenue) habe zum Halbjahr mit 7,8 Mio. Euro 1,9% unter dem Wert des Vorjahres gelegen. Das historisch umsatz- und ergebnisstarke Segment der Pferdewette habe sich in der ersten Jahreshälfte 2022 erneut als robust gezeigt, ein EBIT in Höhe von knapp 2,5 Mio. Euro erwirtschaftet und damit beinahe die Verluste aus der Sportwette (EBIT: -2,5 Mio. Euro) kompensieren können (Konzern-EBIT: -54 TEUR; vs. H1/21: 1,6 Mio. Euro). Für die Equity Story sei die weitere Entwicklung im Bereich Sportwette essenziell, sodass im Folgenden auf die wesentlichen Aspekte detailliert eingegangen werde.Im Juni sei die neue Sportwetten-Plattform erfolgreich implementiert und produktiv geschaltet worden. Diese sei vor dem Hintergrund nicht zufriedenstellender Margen durch die Nutzung einer externen Softwarelösung im Rahmen eines Joint-Ventures entwickelt worden. Das neue Partnerunternehmen verfüge über langjährige Branchenexpertise und habe in der Vergangenheit bereits Volumina von deutlich mehr als 500 Mio. Euro p.a. (stationär und online) abgewickelt, was im Hinblick auf eine langfristige Zusammenarbeit positiv stimme.Die aus der vertikalen Integration erwartete Margenverbesserung in der Online-Sportwette habe sich nach Aussagen des Managements bereits in den ersten Wochen nach Livegang abgezeichnet. Das zweite Halbjahr werde nun voll im Fokus des Aufbaus der stationären Aktivitäten stehen. Aktuell seien vier von sechs bewilligten Standorten geöffnet, 16 zusätzliche Genehmigungsanträge lägen den Behörden vor, 24 Standorte würden derzeit für die Antragstellung vorbereitet und 14 weitere Läden seien aktuell im Due-Dilligence-Prozess.Die aktuelle Shop Pipeline stimme zuversichtlich, dass die Anzahl an Eröffnungen im zweiten Halbjahr deutlich zunehmen werde. Hinzu komme die sich bereits abzeichnende Verbesserung der Marge im Bereich Sportwette. Insgesamt lägen die Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Geschwindigkeit in der Expansion aber unterhalb der Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG. Aufgrund von Verzögerungen in der Shop Eröffnung (derzeit hohe Auslastung bei den Genehmigungsbehörden) würden die Aktienanalysten von der Montega AG eine flachere Anlaufkurve erwarten, als bisher in ihrem Modell abgebildet. Folglich hätten sie ihre Prognose für 2022 ff. entsprechend gesenkt und würden sich am unteren Rand der EBIT Guidance für 2022 positionieren.Aufgrund der attraktiven Perspektive im Bereich Sportwette und des starken Stammgeschäfts der Pferdewette bekräftigt Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit einem leicht gesenkten Kursziel von 22,50 Euro (zuvor: 25,00 Euro) für die pferdewetten.de-Aktie. (Analyse vom 18.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link