Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

12,40 EUR 0,00% (23.11.2023, 11:13)



XETRA-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

12,30 EUR +0,82% (23.11.2023, 11:13)



ISIN pferdewetten.de-Aktie:

DE000A2YN777



WKN pferdewetten.de-Aktie:

A2YN77



Ticker-Symbol pferdewetten.de-Aktie:

EMH



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (23.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.Die pferdewetten.de AG habe vergangene Woche die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, nachdem im Vorfeld bereits vorläufige Zahlen berichtet und die Ergebnisprognose für 2023 gesenkt worden seien. In Summe sei die schlechter als erwartete Ergebnisentwicklung für das laufende Jahr auf außerordentliche Effekte in der Sport- und Pferdewette zurückzuführen. Die Aktienanalysten der Montega AG sähen hier jedoch keine direkten Implikationen auf die Ergebnisentwicklung 2024 ff., welche für die Equity Story ihres Erachtens entscheidend sei.Das Spielvolumen im dritten Quartal habe mit insgesamt 96,6 Mio. Euro um 12,7% unter dem Wert des Vorjahres gelegen. Dies sei ursächlich auf den Rückgang von 23,0% yoy im Bereich der Pferdewette zurückzuführen gewesen, die insbesondere auf eine geringe Aktivität eines der Top-Accounts im dritten Quartal zurückzuführen sei. Hinzugekommen sei ein ungünstiges Gewinnverhältnis, das zur geringen Net-Gaming-Marge von 2,0% im dritten Quartal geführt habe (Zum Vergleich: Q2/23: 3,1%) und damit maßgeblich für den Rückgang des EBITDA der Pferdewette auf lediglich 37 Tsd. Euro verantwortlich sei (Vj.: 1,1 Mio. Euro). Die Retail Sportwette habe durch den Shop-Aufbau auf 83 Standorte (30.09.) das Spielvolumen mit 13,0 Mio. Euro wie erwartet deutlich ausbauen können (Vj.: 1,1 Mio. Euro).Durch eine außerordentlich hohe Anzahl von Favoritensiegen zum Saisonstart seien die Ergebnisse für die Buchmacher jedoch ebenfalls ungünstig gewesen und hätten u.a. auch beim Wettbewerber bet-at-home.com zu einer Anpassung der Jahresprognose geführt. Als Folge der Gewinnverteilung hätten einige der Franchise-Shops im Monat September (und Oktober) einen Verlust verzeichnet. Wie marktüblich trage die pferdewetten.de AG als Buchmacher das volle Risiko dieser Verluste und müsse diese ausgleichen, was im dritten Quartal den negativen Rohertrag von -0,2 Mio. Euro erkläre.Hinzugekommen seien im dritten Quartal außerordentliche Kosten im Rahmen personeller Veränderung bei SW Operations GmbH in Höhe von 0,2 Mio. Euro. Beide Effekte hätten das EBITDA im Bereich der Retail Sportwette im dritten Quartal trotz des deutlich gestiegenen Spielvolumens mit -2,9 Mio. Euro überraschend schwach ausfallen lassen (zum Vergleich: Q1/23: -2,1 Mio. Euro; Q2/23: -2,0 Mio. Euro). Folglich habe das Unternehmen mit einem EBITDA von -3,5 Mio. deutlich die Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG (-0,7 Mio. Euro) verfehlt.Die Entwicklung im dritten Quartal könne nur als enttäuschend zusammengefasst werden. Die Aktienanalysten der Montega AG sähen hier aber eine Verkettung unglücklicher Umstände und keinen strukturellen Bruch der Equity Story, die auf dem weiteren Ausbau des Retail Geschäfts beruhe. Zudem dürfte die weitere Internationalisierung der Pferdwette die aktuellen Klumpenrisiken in diesem Bereich weiter reduzieren. Auch wenn das Unternehmen u.E. aufgrund der höheren Verluste in 2023 auf eine Zwischenfinanzierung angewiesen sein dürfte, halten wir das Risikoprofil auf dem aktuellen Niveau weiterhin für vielversprechend, so die Aktienanalysten der Montega AG.Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen daher die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20,00 Euro (zuvor: 21,00 Euro) für die pferdewetten.de-Aktie. (Analyse vom 23.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link