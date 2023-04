Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



XETRA-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

10,50 EUR -3,67% (13.04.2023, 12:51)



Tradegate-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

11,00 EUR -1,79% (12.04.2023)



ISIN pferdewetten.de-Aktie:

DE000A2YN777



WKN pferdewetten.de-Aktie:

A2YN77



Ticker-Symbol pferdewetten.de-Aktie:

EMH



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt. Im Juli 2022 ist die Gesellschaft als Dienstleister auch in den Sportwetten-Retail Markt eingestiegen.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (13.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.Die pferdewetten.de AG habe am 30. März den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht und im Rahmen eines Conference Calls auf CONNECT einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Die erstmalige Veröffentlichung von detaillierten Zahlen zum Retail-Geschäft hätten die Analysten veranlasst, ihre Prognosen umfangreich zu überarbeiten. Wenngleich die Ergebnisverbesserung aus nachvollziehbaren Gründen deutlich schleppender verlaufe als bislang von ihnen und dem Unternehmen angenommen, würden sie bei dem Case insgesamt positiv verbleiben.Trotz eines Rückgangs des Spielvolumens in den Bereichen Online-Sportwette und Pferdewette habe durch eine verbesserte Margenentwicklung in allen Geschäftsbereichen der Hold (=Spielvolumen-Gewinne) und der Umsatz (=Hold-Spielerboni-Steuern) gegenüber dem Vorjahr um 2,6% bzw. 20,4% auf 41,0 Mio. Euro bzw. 15,3 Mio. Euro gesteigert werden können. Im Bereich Sportwette (Online und Retail) resultiere die Verbesserung der Marge aus der Inbetriebnahme der eigenen Sportwetten Plattform zur Jahresmitte, die vorher von einem externen Dienstleister angeboten worden sei. Die Kosten für den Betrieb der Plattform seien im zweiten Halbjahr voll ergebniswirksam geworden und seien daher gleichzeitig auch der Grund für die deutliche Verschlechterung des EBITDA auf -2,5 Mio. Euro für 2022.Die in 2023 zum ersten Mal voll wirksamen operativen Kosten der Sportwetten Plattform sowie die verzögerten Deckungsbeiträge von eröffneten Retail-Shops (aktuell: ca. 20 vs. Planung: 35 bis 40) seien der Grund für den verhaltenen und unter den Analysten-Erwartungen liegenden Ergebnisausblick von -3,3 bis -2,5 Mio. Euro EBITDA 2023. Zur Finanzierung des verzögerten Rollouts habe das Unternehmen im ersten Quartal anfänglich eine Wandelanleihe in Höhe von 5 Mio. Euro begeben, diese mit gestriger Meldung auf 8 Mio. Euro aufgestockt und bereits vollständig ausplatziert. Die Anleihe habe einen Kupon von 7,5%, einen Wandlungspreis von 12,50 Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Analysten hätten ihre Prognosen für 2023 ff. gesenkt und die neue Finanzierung berücksichtigt.Das Management sei sich dessen bewusst, dass die Entwicklung in 2022 und der Ergebnisausblick für 2023 nicht zufriedenstellend sei. Demnach sei man bemüht, den Rollout nun zu forcieren und zur Verbesserung der Transparenz, die Kapitalmarktkommunikation zu intensivieren. Außerdem beabsichtige das Management den Informationsgehalt im Reporting zu erhöhen und sich an den Standards anderer börsennotierter Wettbewerber zu orientieren. Die Analysten könnten diese Schritte im Hinblick auf die eingetrübte Visibilität nur begrüßen.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen daher ihre Kaufempfehlung für die pferdewetten.de-Aktie mit einem neuen Kursziel von 19,00 Euro (Zuvor: 22,50). (Analyse vom 13.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link