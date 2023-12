Die Realität zähle



"Es ist sicherlich richtig, dass Aktien über längere Zeiträume in der Vergangenheit deutlich besser abgeschnitten haben als Anleihen - je höher der Aktienanteil, desto höher das langfristige Wachstumspotenzial eines Portfolios. Die wichtige Frage ist jedoch: Kommt dieses Potenzial auch in der Realität an? Leider ist die reale Anlagepraxis viel komplizierter, als es eine Simulation vermuten lässt. Kompromisse zwischen langfristigen Renditen und kurzfristiger Volatilität müssen eingegangen werden, sie besitzen dabei für verschiedene Anleger eine ganz unterschiedliche Relevanz", führe Thomas Grüner aus. Was würden die höchsten "Renditechancen" demjenigen Anleger nutzen, der in einer kritischen Marktphase dem Drang erliege, sein Portfolio glattzustellen? Der einen gewissen Zeitraum brauche, um wieder Vertrauen zu den Aktienmärkten zu fassen, und somit von der sich anschließenden Erholungsbewegung nicht profitieren könne? Marktrenditen seien für viele Aktienanleger nicht nur theoretisch, sie seien utopisch!



"Und somit kommt Anleihen eine besondere Bedeutung zu, die sich nicht in historischen Renditen ausdrücken lassen - sie sind tendenziell in der Lage, Schwankungen im Portfolio abzudämpfen und die ´tatsächlich erreichte` Rendite eines Anlegers zu verbessern. Denn in der Praxis verringert ein gemischtes Portfolio das Risiko, in Zeiten stark rückläufiger Märkte den Zwang zu verspüren, alles zu verkaufen und dadurch emotionale Fehlentscheidungen zu treffen, die das langfristige Renditeziel gefährden", ordne Thomas Grüner ein.



Fazit



"Investitionen können emotional sein, und wenn ein Anleger mit einem reinen Aktienportfolio in schwierigen Phasen nicht diszipliniert bleibt, wird er die theoretischen Renditen, die der breite Aktienmarkt anbietet, niemals in die Realität transferieren können", fasse Thomas Grüner zusammen. Die Beimischung von Anleihen könne also durchaus sinnvoll sein - wenn dadurch dem Anleger emotional geholfen werde, seinen langfristig eingeschlagenen Weg konsequent zu Ende zu gehen.







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Sollten Anleger ausschließlich Aktien besitzen oder eine Mischung aus Aktien und Anleihen wählen, um ihre Ruhestandsziele zu erreichen? Eine neue wissenschaftliche Arbeit hat für Aufsehen gesorgt, weil diese der reinen Aktien-Allokation eindeutige Vorteile zuspricht, so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick.Die Studie sei zwar interessant, aber die Auswirkungen auf die Praxis seien nach Meinung von Grüner Fisher Investments differenzierter. "Die ´optimale` Vermögensallokation hängt von der jeweiligen Person ab und sollte nicht pauschal definiert werden. Zwischen Theorie und Praxis herrscht zudem in der Regel eine große Diskrepanz, die es ebenfalls zu beachten gilt", erkläre Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments.US-Studie stelle Anleihen in Frage