Vor dem Hintergrund der positiven Halbjahresperformance, dem bekräftigten Unternehmensausblick und der vielversprechenden Positionierung der plattformbasierten Technologiegesellschaft (Fokussierung auf die attraktiven Wachstumsfelder KI-Technologien, Mobile Payment & Online Payment), würden die Analysten ebenfalls ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre bestätigen. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten aufgrund ihrer beibehaltenen Prognosen auch ihr bisheriges Kursziel von 14,45 EUR bestätigt bzw. unverändert belassen.



In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der net digital-Aktie. (Analyse vom 14.11.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil net digital AG:



Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker-Symbol: VRL) ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. (14.11.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - net digital-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker-Symbol: VRL) unverändert zu kaufen.Die net digital AG (net digital) habe zuletzt ihre Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Basierend hierauf habe die digitale Payment-Gesellschaft einen moderaten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,1% auf 5,42 Mio. EUR (1. HJ 2022: 5,31 Mio. EUR) erzielt und damit ihren eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt.Zur positiven Konzernumsatzentwicklung habe hierbei vor allem der Ausbau des Kernsegments "Zahlungsdienste" mit erwirtschafteten Segmenterlösen in Höhe von 4,57 Mio. EUR beigetragen. Die restlichen Umsatzerlöse seien auf die Segmente "Digital Enabling" (Segmentumsatz: 0,80 Mio. EUR) und "KI-Produkte" (Segmentumsatz: 0,05 Mio. EUR) entfallen. Damit habe die net digital-Gruppe weiterhin von der anhaltend hohen Nachfrage nach Paymentlösungen im Onlinehandel (E-Commerce) und beim mobilen Bezahlen profitieren können.Daneben habe die Technologiegesellschaft durch die Teilnahme an internationalen Messen ihre Sichtbarkeit und Reichweite erhöht. Hierdurch sei es gelungen, neue Kunden für das digitale Plattformgeschäft zu gewinnen und damit das Paymentgeschäft weiter auszubauen. Zudem sei in den ersten sechs Monaten ein besonderer Fokus auf die Weiterentwicklung der KI-Technologie und der angebotenen KI-Technologien gelegt worden, um den Kunden verstärkt innovative Lösungen anbieten zu können.Parallel zur Ausweitung der Konzernumsatzerlöse habe sich das operative Ergebnis (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durch einsetzende Skaleneffekte spürbar um 7,8% auf 0,54 Mio. EUR (1. HJ 2022: 0,50 Mio. EUR) erhöht. Im gleichen Zuge sei die EBITDA-Marge leicht überproportional auf 9,9% (1. HJ 2022: 9,4%) gesteigert worden.Ein strategischer Meilenstein sei im laufenden Geschäftsjahr mit dem Anfang August gewonnenen Großkunden 1&1 erreicht worden. Hierbei sei ein weitreichender Rahmenvertrag mit der 1&1 Mobilfunk GmbH und der net digital-Tochter MBE für das "Direct Carrier Billing" (direkte Abrechnung über Mobilfunkanbieter) abgeschlossen worden. Im Zuge dieser Kooperation werde 1&1 seinen rund 12 Mio. Mobilfunkkunden zukünftig das bequeme Bezahlen digitaler Produkte und Dienste über die Mobilfunkrechnung ermöglichen.MBE habe für das neue 1&1-Mobilfunknetz erstmals eine eigene "Carrier Grade Plattform" entwickelt und betreibe diese Plattform für 1&1. Über diese Plattform könnten 1&1-Mobilfunkkunden unterschiedliche Dienste wie Premium-SMS- und Premium-Voice-Dienste aber künftig auch zahlungspflichtige Downloads aus App-Stores, den Zugang zu Games- und Videoportalen, Fahrscheine des Nahverkehrs, Veranstaltungs- und Konzerttickets, Zeitungsartikel hinter Paywalls oder Medienabonnements einfach und bequem über ihre Mobilfunkrechnung bezahlen. Neben einer fixen Gebühr für den Betrieb und die Bereitstellung der Plattform erhalte der net digital-Konzern ebenfalls einen variablen Anteil an den getätigten Transaktionen.Mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts habe der net digital-Konzern ebenfalls seine bisherige Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäftsjahr bestätigt. Hiernach rechne das Unternehmen bedingt durch den zum Ende des ersten Halbjahres eingetretenen Partnerausfall (Acquiring-Bank) weiterhin mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr und mit einem Ergebnisrückgang gegenüber der Vorjahresperiode. Trotz des erwarteten Ergebnisrückgangs rechne die Technologiegesellschaft jedoch unverändert mit einem deutlich positiven operativen Ergebnis (EBITDA).