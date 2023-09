In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein hohes Kurspotenzial in der net digital-Aktie. (Analyse vom 07.09.2023)



Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker-Symbol: VRL) ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. (07.09.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - net digital-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker-Symbol: VRL) unverändert zu kaufen.Die net digital AG (kurz: net digital) agiere mit ihrer vollintegrierten KI-gestützten Digitalplattform in den multimilliarden-schweren Sektoren "Digital Payment" und "KI-Technologien". Für den globalen digitalen Paymentmarkt, der zuletzt ein Gesamtvolumen von rund 7,91 Billionen EUR (Statista Digital Market Outlook) erreicht habe, würden Branchenexperten v.a. aufgrund des verstärkten Trends hin zum "digitalen und mobilen Bezahlen" und dem ungebrochenen E-Commerce-Boom auch weiterhin mit zweistelligen Marktwachstumsraten rechnen. Mit ihrer konzerneigenen KI-Tochter irisnet, die neben KI-Softwarelösungen für das Kernsegment "Payment-Dienste" auch verstärkt plattformbasierte KI-Dienste für externe Kunden entwickle, adressiere das Technologieunternehmen ebenfalls den weltweit rasant wachsenden KI-Markt. Die globalen Umsätze mit KI-Anwendungen hätten laut Marktdaten im vergangenen Jahr dynamisch um 46% auf 38,0 Mrd. EUR zugelegt. Bis zum Jahr 2025 würden Branchenexperten mit einer Vervielfachung des KI-Marktvolumens auf 89,9 Mrd. EUR rechnen.Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 sei dem net digital-Konzern mit einem deutlichen Konzernumsatzanstieg um 29,2% auf 10,70 Mio. EUR (VJ: 8,28 Mio. EUR) die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelungen. Als wesentlicher Wachstumstreiber habe sich erneut das Kerngeschäft rund um "Payment-Dienste" für den E-Commerce-Bereich und hierbei v.a. die starke Nachfrage aus dem Video-Streaming-Bereich erwiesen. Auch auf operativer Ergebnisebene sei eine signifikante Verbesserung des EBITDAs um 20,8% auf 0,87 Mio. EUR (VJ: 0,72 Mio. EUR) erreicht worden. Bedingt durch hohe Firmenwertabschreibungen aus erworbenen Tochtergesellschaften und höheren Steueraufwendungen habe auf Nettobasis ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -0,40 Mio. EUR (VJ: -0,44 Mio. EUR) hingenommen werden müssen.Am 3. August 2023 habe die net digital Tochter mobile Business Engine (MBE) einen weitreichenden Rahmenvertrag mit der 1&1 Mobilfunk GmbH, einem Unternehmen der 1&1 AG, für das "Direct Carrier Billing" abgeschlossen. Über diesen Vertrag werde 1&1 seinen rund 12 Millionen Mobilfunkkunden zukünftig das bequeme Bezahlen digitaler Produkte und Dienste über die Mobilfunkrechnung ermöglichen. Für das neue 1&1 Mobilfunknetz habe MBE erstmals eine eigene "Carrier Grade Plattform" entwickelt und fungiere als ihr Betreiber. Neben Premium-SMS- und Premium-Voice-Diensten könnten 1&1 Mobilfunkkunden künftig über die MBE-Plattform weitere Services über ihre Mobilfunkrechnung abrechnen lassen. Diese würden zahlungspflichtige Downloads aus App-Stores, der Zugang zu Games- und Videoportalen, Fahrscheine des Nahverkehrs, Veranstaltungs- und Konzerttickets, Zeitungsartikel hinter Paywalls oder Medienabonnements beinhalten. Für den Betrieb der Plattform und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen erhalte MBE eine fixe monatliche Vergütung sowie variable Anteile - basierend auf den getätigten Transaktionen. Gleichzeitig profitiere MBE von einem wachsenden Händlerangebot, das an die Zahlungsplattform angebunden werde und im Auftrag von 1&1 (sukzessive) ausgebaut werden solle.Bedingt durch die Änderungen der Geschäftsstrategie eines wichtigen Acquiring-Bank-Geschäftspartners Ende Juni 2023, rechne das net digital Management mit Umsatzeinbußen im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Die Technologiegesellschaft erwarte, dass sich der negative Einfluss auf die Umsatzerlöse weitgehend auf das Geschäftsjahr 2023 beschränken werde. Zudem beabsichtige das Unternehmen, den Ausfall der Acquiring-Bank als Kooperationspartner innerhalb der kommenden Monate so schnell wie möglich durch die Überführung der betroffenen Geschäftsvorfälle zu einem neuen Partner zu kompensieren. Gleichzeitig sei net digital bestrebt, die (temporär) wegfallenden Umsätze durch andere internationale Partner aufzufangen und die internationale Präsenz sowie strategische Partnerschaften weiter auszubauen. In Anbetracht dessen habe net digital für das aktuelle Geschäftsjahr seine bisherige Guidance (Fortsetzung des Wachstumskurses auch in GJ 2023) korrigiert und rechne nun im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatzrückgang und einem deutlich positiven EBITDA.Insgesamt sähen die Analysten net digital mit ihrer vollintegrierten KI-gestützten Digitalplattform mit dem Fokus auf digitale Zahlungsdienste (inkl. ergänzender Dienste, wie z.B. Digital Enabling) und KI-Softwarelösungen für externe Kunden weiterhin gut aufgestellt, um ab dem Jahr 2024 wieder auf den dynamischen Wachstumskurs zurückzukehren. Mit ihren innovativen KI-gestützten Zahlungsdiensten und KI-Softwarelösungen für Kunden außerhalb des Paymentuniversums, befinde sich die Technologiegesellschaft in einer guten Position, um im boomenden digitalen Paymentsektor und der boomenden KI-Branche deutlich zu wachsen. Mit ihrer umfassenden KI-gestützten Zahlungsplattform, die verschiedene digitale Payment-Dienste und KI-Technologien kombiniere, differenziere sich net digital stark von klassischen Paymentdienstleistern und verfüge damit über ein deutliches Alleinstellungsmerkmal (sog. USP). Mit der erwarteten weiteren Zunahme der Umsatzerlöse, sollte es der Technologiegesellschaft gelingen, durch seine sehr skalierbare digitale Plattform überproportionale Ergebniszuwächse zu erzielen und damit auch die Konzernprofitabilität dynamisch zu steigern.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten primär bedingt durch ihre gesenkten Prognosen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 ihr bisheriges Kursziel auf 14,45 EUR (zuvor: 18,20 EUR) je Aktie gesenkt. Daneben hätten sich deutlich angestiegene Kapitalkosten (WACC), die aufgrund des sich erhöhten risikofreien Zinses (von zuvor 1,50% auf nun 2,00%) zugenommen hätten, kurszielmindernd ausgewirkt. Kurszielerhöhend habe sich hingegen der eingetretene "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das nachfolgende GJ 2024 statt bisher GJ 2023) und die erstmalige Aufnahme des Geschäftsjahres 2025 in die Detailschätzperiode der Analysten ausgewirkt.