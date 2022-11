Börsenplätze net digital-Aktie:



Kurzprofil net digital AG:



Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker-Symbol: VRL) ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. (28.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - net digital-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker-Symbol: VRL) unverändert zu kaufen.Die net digital AG agiere mit ihren digitalen mobilen Paymentlösungen und den hierzu ergänzenden Diensten im multimilliarden-schweren digitalen Payment-Sektor, der im vergangenen Jahr 2021 weltweit ein Gesamtvolumen von rund 6,36 Billionen Euro (Quelle: Statista Digital Market Outlook) erreicht habe. Für diesen Payment-Markt würden Branchenexperten, insbesondere aufgrund des verstärkten Trends hin zum "digitalen und mobilen Bezahlen" und dem anhaltenden E-Commerce-Boom, auch zukünftig hohe Marktzuwachsraten erwarten. Durch hohe Investitionen in KI-Technologien zur Unterstützung von Abrechnungsdiensten (Payment-Services) und der Vermarktung von komplementären Diensten differenziere sich net digital stark von klassischen Paymentdienstleistern und verfüge damit über einen deutlichen USP.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 habe der net digital-Konzern coronabedingt einen leichten Umsatzrückgang auf 8,28 Mio. Euro (VJ: 8,87 Mio. Euro) hinnehmen müssen. Entgegengesetzt habe sich das Geschäftssegment Payment-Dienste für den E-Commerce-Bereich entwickelt, welches die Segmenterlöse im Vergleich zum Vorjahr um gut 20,0% habe steigern können. Auf operativer Ergebnisebene sei eine Verbesserung des Konzern-EBITDAs um 89,5% auf 0,72 Mio. Euro (VJ: 0,38 Mio. Euro) erzielt worden, wobei die dynamische Ergebnisverbesserung auch durch erzielte Sondereffekte begünstigt worden sei. In Bezug auf die aktuelle Geschäftsperiode rechne net digital mit einem Umsatzplus von ca. 25,0% und einem (nochmaligen) Anstieg des EBITDAs.Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwarte der Analyst vor dem Hintergrund der guten Halbjahresperformance und der bestätigten Unternehmensguidance einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr auf 9,93 Mio. Euro (VJ: 8,28 Mio. Euro) und eine EBITDA-Verbesserung auf 0,91 Mio. Euro (VJ: 0,72 Mio. Euro). In den darauffolgenden Geschäftsjahren 2023 und 2024 sollten die Umsatzerlöse weiter dynamisch zulegen können auf dann 12,92 Mio. Euro bzw. 14,83 Mio. Euro. Parallel hierzu gehe er aufgrund des sehr skalierbaren (digitalen) Geschäftsmodells der Technologiegesellschaft von einer überproportionalen EBITDA-Entwicklung auf 1,35 Mio. Euro (GJ 2023) bzw. 1,90 Mio. Euro (GJ 2024) aus. Bedingt durch erwartete höhere Compliance-Kosten habe er seine bisherige EBITDA-Schätzung für das Geschäftsjahr 2023 von 1,49 Mio. Euro auf 1,35 Mio. Euro moderat gesenkt.Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus vergibt Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sieht ein signifikantes Kurspotenzial für die net digital-Aktie. (Analyse vom 25.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link