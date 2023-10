Diese Eigenschaft habe es Aktienmärkten seit jeher erlaubt, sich langfristig kalt und emotionslos über unzählige Konflikte hinwegzusetzen. Die übergeordnete Entwicklung der Aktienmärkte hänge letztendlich immer von den globalen wirtschaftlichen Bedingungen ab.



Damit sich der Nahostkonflikt wirklich signifikant auf die Märkte auswirke, müsse er wahrscheinlich auf einen wesentlich größeren Schauplatz übergreifen. Ein Grund dafür, dass der Krieg in der Ukraine im vergangenen Jahr ungewöhnlich große Auswirkungen auf die Märkte gehabt habe, sei die Drohung einer Beteiligung der NATO und das Risiko einer direkten kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Atommächten gewesen. Aus Sicht der Experten hätte dies allein jedoch auch nicht genügt, um die globalen Aktienmärkte in einen Bärenmarkt zu treiben, der sich bekanntermaßen im letzten Jahr ereignet habe.



"Dieser war das Resultat daraus, dass Anleger mit einer Vielzahl verschiedener, sich überlagernder Ängste konfrontiert wurden - darunter Inflation, Energieknappheit, Zinserhöhungen der FED, Rezessionsprognosen, Lieferkettenprobleme, Chinas Wirtschaft und vieles mehr. Heute sieht die Lage ganz anders aus, mehrheitlich haben Anleger die meisten der brisanten Themen des letzten Jahres hinter sich gelassen", so Grüner weiter.



Daher sei es unwahrscheinlich, dass die Eskalation im Nahen Osten die Stimmung so stark beeinflussen werde wie der Russland-Ukraine-Krieg. Das könnte sich ändern, wenn weitere Länder mit hoher wirtschaftlicher Relevanz in den Konflikt hineingezogen würden - dieses Ergebnis sei aktuell allerdings eher unwahrscheinlich.



"Wie so oft ist es für langfristig orientierte Anleger wichtig, in schwierigen und turbulenten Phasen mit Ruhe zu agieren. Aktienmärkte besitzen die Fähigkeit, sich langfristig emotionslos über regionale Konflikte hinwegzubewegen. Wer langfristig aktienähnliche Renditen erreichen will, muss in Bullenmarktphasen investiert sein", fasse Thomas Grüner zusammen. Und die Aktienmärkte würden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den aktuellen Nahostkonflikt überwinden können. (12.10.2023/ac/a/m)





