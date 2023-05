Börsenplätze mVISE-Aktie:



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (12.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) von 2,50 auf 2 Euro.mVISE habe ein sehr schwieriges Jahr hinter sich, das von mehreren Enttäuschungen gekennzeichnet gewesen sei. Neben der abgesagten Akquisition und der Auseinandersetzung um den Verkauf von elastic.io habe sich zuletzt auch der anhand der Halbjahreszahlen 2022 entstandene Eindruck einer dynamischen und profitablen operativen Entwicklung als verfrüht erwiesen. Da mVISE zudem im Rahmen der Abschlussarbeiten noch umfangreiche Bilanzkorrekturen vorgenommen habe, seien die Zahlen deutlich schlechter als erwartet ausgefallen, was letztlich in der Mitteilung über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemündet habe. Konkret habe mVISE für 2022 einen Umsatz von 15,6 Mio. Euro und einen Jahresfehlbetrag von -2,2 Mio. Euro gemeldet, während die Erwartung von SMC Research bei 17,2 Mio. Euro bzw. -0,4 Mio. Euro gelegen habe.Auf der anderen Seite habe es 2022 aber auch wichtige Fortschritte gegeben. Dazu habe vor allem die erfolgreiche Refinanzierung der beiden Wandelanleihen gehört, was zusammen mit der kräftigen Tilgung von Bankverbindlichkeiten für eine deutliche Verbesserung der Verschuldungssituation gesorgt habe. Ermöglicht worden sei dies nicht zuletzt durch den sehr hohen operativen Cashflow von 3,1 Mio. Euro, auf dessen Basis mVISE nun über eine solide Liquidität verfüge.Positiv sei auch der Start ins neue Jahr ausgefallen. Im ersten Quartal habe mVISE bei einem Umsatz von 4,1 Mio. Euro ein EBITDA von knapp 0,6 Mio. Euro erzielen können, wodurch das diesjährige EBITDA-Ziel von mehr als 1,0 Mio. Euro gut erreichbar wirke. Auch sonst scheine der von zuletzt vier auf zwei Mitglieder reduzierte Vorstand um ein konservatives Erwartungsmanagement bemüht, was angesichts der in Summe der letzten Jahre doch enttäuschenden Performance sicherlich notwendig sei, um das Vertrauen des Kapitalmarktes zurückzugewinnen.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sieht seine Schätzungen, die er deutlich reduziert habe, die aber dennoch einen fairen Wert weit oberhalb des aktuellen Kurses signalisieren, deswegen weiterhin mit erheblicher Unsicherheit behaftet, weswegen er trotz der vielversprechenden Q1-Daten und trotz des hohen Kursziels von 2 Euro (alt: 2,50 Euro) am Urteil "hold" für die mVISE-Aktie festhält. (Analyse vom 12.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link