Börsenplätze lululemon athletica-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

322,00 EUR +8,73% (02.09.2022, 09:02)



NASDAQ-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

294,45 USD -1,84% (01.09.2022, 22:00)



ISIN lululemon athletica-Aktie:

US5500211090



WKN lululemon athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie Deutschland:

33L



Nasdaq Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil lululemon athletica inc:



lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist ein Designer, Distributor und Einzelhändler von Sportbekleidung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Geschäfte und Direct to Consumer. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Verkaufsstellen, Ausstellungsräumen, Verkäufen von temporären Standorten, Verkäufen an Großhandelskonten, Lagerverkäufen sowie Lizenz- und Lieferverträgen tätig. Das Segment Direct to Consumer generiert Umsätze mit seinen E-Commerce-Websites lululemon und ivivva, www.lululemon.com und www.ivivva.com, sowie anderen länder- und regionsspezifischen Websites. Es bietet eine Reihe von Bekleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Jugendliche.



Das Bekleidungssortiment des Unternehmens umfasst Artikel wie Hosen, Shorts, Tops und Jacken für einen gesunden Lebensstil und sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training, die meisten anderen schweißtreibenden Aktivitäten und sportliche Kleidung für junge Frauen. Das Unternehmen bietet auch fitness-relevante Accessoires an, darunter eine Reihe von Artikeln wie Taschen, Socken, Unterwäsche, Yogamatten und Wasserflaschen. (02.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - lululemon athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportbekleidungsherstellers lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) unter die Lupe.Lululemon setze seine Top-Performance auch in Q2 fort. Der Spezialist für Yogabekleidung habe die Erwartungen geschlagen und seine Jahresprognose erhöht. Das habe nicht nur der Lululemon-Aktie gewaltigen Auftrieb gegeben. Die Aktien von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW) und PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960) seien im frühen Handel ebenfalls gestiegen.In Q2 habe Lululemon im Vergleich zu 1,45 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraum 1,87 Mrd. Dollar erlöst, was einem Wachstum von über 28 Prozent entsprochen habe. Analysten hätten mit nur 1,77 Mrd. Dollar gerechnet. Der Überschuss sei von 208,1 auf 289,5 Mio. Dollar geklettert.Angesichts der Top-Zahlen habe Lululemon die Jahresprognose angehoben: Der Konzern wolle 2022 zwischen 7,87 und 7,94 Mrd. Dollar erlösen. Zuvor hätten die Erwartungen bei 7,61 bis 7,71 Mrd. Dollar gelegen. Pro Papier solle damit ein Ergebnis zwischen 9,75 und 9,90 Dollar erreicht werden.Laut CEO Calvin McDonald sei Lululemon weiterhin auf dem richtigen Weg, um den Jahresumsatz bis 2026 auf 12,5 Mrd. Dollar zu verdoppeln.Der Yoga-Hype sei in vollem Gange, Lululemon mache viel richtig. Das Unternehmen wolle die gesamte Sportartikelbranche aufmischen und sei derzeit auch sehr gut positioniert. Mit einem 2023-KGV von 26 sei der Wert - das durchschnittliche KGV der Peer-Group liege bei 11 - aber sehr sportlich bewertet. Ein Neuanstieg drängt sich deshalb erst auf, wenn sich das Marktumfeld deutlich entspannt, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär".Auch die DAX-Konzerne adidas und PUMA würden weiterhin unter Lieferkettenproblemen und Rezessionsängsten leiden. Doch die Bewertung sei günstig, gerade bei PUMA sei das Chartbild wieder spannend. Halte die 60-Euro-Marke, könnte eine schnelle Gegenbewegung nach oben folgen. (Analyse vom 02.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: