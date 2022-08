Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



lm holding ist das führende europäische Travel-Tech-Unternehmen für dynamische Urlaubspakete und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - lastminute.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von lastminute.com N.V. (ISIN: NL0010733960, WKN: A111FU, Ticker-Symbol: 09B, SIX-Ticker-Symbol: LMN) unter die Lupe.Der starke Aufschwung am Reisemarkt habe lastminute.com (LM Group) starke Zahlen für die ersten sechs Monate beschert. Vor allem sei dem Schweizer Online-Urlaubsanbieter die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Doch es liege eine schwarze Wolke über Gruppe. Die Aktie lasse sich davon zum Wochenausklang allerdings nicht beeindrucken.Konkret habe die LM Group im Berichtszeitraum Erlöse in Höhe von rund 160 Millionen Euro erzielt - und damit mehr als dreimal so viel wie in der vergleichbaren Vorjahresperiode, als 50,2 Millionen Euro in den Büchern gestanden hätten. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 hätten nach Unternehmensangabe aber noch immer fünf Prozent gefehlt.Besonders erfreulich: Die Schweizer würden wieder profitabel arbeiten. Das EBITDA habe mit 24,5 Millionen Euro um ein Vielfaches höher gelegen als im ersten Halbjahr 2021 (1,6 Millionen Euro). Und unter dem Strich habe ein Plus von 13,2 Millionen gestanden, nachdem im Vorjahr Corona-bedingt noch Miese von 17,6 Millionen Euro angehäuft worden seien.Wie ein Damoklesschwert würden derzeit allerdings Betrugsvorwürfe über dem Reise-Spezialisten schweben. Es gehe um einen möglichen Missbrauch von Corona-Kurzarbeiterentschädigungen einiger Tochterfirmen. Besonders pikant: Ex-CEO und Anker-Aktionär CEO Fabio Cannavale und weitere Führungskräfte würden seit Juli in Untersuchungshaft sitzen. Interimistisch werde das Unternehmen derzeit daher von Laura Amoretti geleitet.Die Ergebniskennziffern hätten sich zwar besser erholt als gedacht. Einen Ausblick bleibe die Gesellschaft jedoch schuldig. Ebenso würden klare Aussagen fehlen, wie es nun auf "juristischer Ebene" weitergehe.Anleger sollten die weitere Entwicklung besser von außen beobachten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2022)