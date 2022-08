"Diese handeln auf einem im Vergleich zum Gesamtmarkt niedrigen Niveau und sie können - trotz eines inflationären Umfelds - mittels Preissteigerungen ihre Umsätze und Gewinne steigern bzw. schützen", so Meier.



Krieg führe zu strukturellen Veränderungen



Der Krieg gegen die Ukraine werde, laut den beiden Experten, auch zu strukturellen Veränderungen führen. "Die Inflationsraten werden strukturell höher liegen als in der vergangenen Dekade, welche durch eine niedrige Volatilität und eine globale Kostenoptimierung gekennzeichnet war", analysiere Sitounis. Unternehmen hätten bereits aufgrund ihrer Erfahrungen aus der Pandemie begonnen, ihre Wertschöpfungsketten mittels Verlagerung von betrieblichen Aktivitäten in naheliegende Regionen zu diversifizieren. Dies sei ein weiterer Aspekt, der die Inflation antreiben würde.



"Solche Veränderungen gehen meist mit höheren Produktionskosten einher, welche vom Endverbraucher getragen werden müssen", so Meier. Übergeordnet würden geopolitische Spannungen, insbesondere mit Russland, für weitere Belastungen sorgen. Es erfolge ein Systemwechsel für Wertschöpfungsketten: weg von einem globalen, kosteneffizienten "Just-in-Time"-Ansatz hin zu lokalem "Just-in-Case"-Prinzip. Bei letzterem sei die Verlässlichkeit und Resilienz der Wertschöpfungskette priorisiert.



"Unternehmen, die global agieren und neue Absatzmärkte erschließen, sind deutlich besser gerüstet, um mit den Widrigkeiten umzugehen", resümiere Sitounis. Zudem seien eine Vielzahl von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen inhaber- bzw. familiengeführt und würden robuste Bilanzen aufweisen. Diesen Vorteil hätten sie bereits während der Pandemie nutzen und weiterhin in Produkte und Dienstleistungen investieren können, sodass sie letztlich gestärkt aus der Krise gekommen sein.



"Im Gegensatz zur Pandemie werden die Sanktionen gegenüber Russland, auch bei einem hoffentlich baldigen Ende des Ukraine-Krieges, langfristig bestehen bleiben", so Meier. "Dies wird Implikationen auf Unternehmen sowie Gesellschaften haben, wie sie derzeit bei den Wertschöpfungsketten bereits zu beobachten sind." Die derzeitige Aktienkursbewertung bei Zyklikern und KMUs erlaube ähnliche Investitionsmöglichkeiten wie zu Beginn der Pandemie. Eine Vielzahl an KMUs werde in einem undifferenzierten Abverkauf mit erheblichen Bewertungsabschlägen gehandelt und dies ermögliche die Chance, hochqualitative Unternehmen für einen attraktiven Preis zu erwerben. (11.08.2022/ac/a/m)







