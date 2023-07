Das Gericht habe zu Gunsten von Ripple entschieden und dem Antrag auf ein Urteil im Schnellverfahren in Bezug auf die erste Forderung der SEC nach Entlastung stattgegeben. Das Gericht habe festgestellt, dass die SEC nicht habe beweisen können, dass der von Ripple verkaufte XRP ein "Anlagevertrag" und damit ein "Wertpapier" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze gewesen sei. Das Gericht habe dies damit begründet, dass die Käufer von XRP keine Gewinnerwartung aufgrund der Bemühungen von Ripple gehabt hätten. Darüber hinaus habe das Gericht den Antrag der SEC auf ein Urteil im summarischen Verfahren in Bezug auf Ripples Einrede der ordnungsgemäßen Unterrichtung mit der Begründung abgelehnt, dass es sich bei der Frage, ob die SEC Ripple ordnungsgemäß darüber unterrichtet habe, dass es sich bei den Verkäufen von XRP um illegale Wertpapiertransaktionen handeln könnte, um echte Tatsachen handele.



Das Gericht habe auch die Verteidigung von Ripple hinsichtlich der fairen Benachrichtigung bestätigt und festgestellt, dass die Leitlinien der SEC, wann digitale Vermögenswerte als Wertpapiere eingestuft werden könnten, zum Zeitpunkt der XRP-Verkäufe von Ripple nicht klar gewesen seien. Es sei keine Strafe gegen Ripple verhängt worden, da das Gericht festgestellt habe, dass Ripple von der SEC nicht ordnungsgemäß darüber informiert worden sei, dass es gegen das Gesetz verstoßen habe. Die Entscheidung des Gerichts habe keine Auswirkungen auf den Status zukünftiger XRP-Verkäufe und habe die Klagen der SEC gegen Brad Garlinghouse und Chris Larsen abgewiesen, da die SEC nicht habe nachweisen können, dass sie die angeblichen Verstöße von Ripple unterstützt und begünstigt hätten.



Was sei mit ICO und Fundraising?



Der Verkauf eines Tokens an einer Börse gelte (zumindest nun in den USA) nicht als Wertpapier. Das Gericht habe sich jedoch auch auf das Initial Coin Offering und die Fundraising-Runde vor dem ICO bezogen, die sich an private Fonds und Risikokapitalgeber gerichtet habe. Obwohl dieses Urteil nicht Gegenstand des vorliegenden Falles gewesen sei, sei es nicht so optimistisch, wie es sein könnte.



Das Gericht habe entschieden, dass der Verkauf von XRP durch Ripple an institutionelle Anleger einen unrechtmäßigen Wertpapierverkauf darstelle, während der Verkauf an zufällige Einzelpersonen dies nicht tue. Die Unterscheidung des Gerichts habe auf der Tatsache beruht, dass die Zufallskäufer nicht hätten wissen können, ob ihre Zahlungen an Ripple oder einen anderen Verkäufer von XRP gegangen seien. Bei realistischer Betrachtung sollte dies jedoch im Rahmen des Howey-Tests keine Rolle spielen, der sich darauf konzentriere, ob die Käufer Gewinne aus den Bemühungen eines Dritten erwarten könnten. Die Entscheidung des Gerichts könnte Auswirkungen auf andere Projekte wie Ethereum haben, das ebenfalls einen Vorverkauf von Token mit gewissen Ähnlichkeiten durchgeführt habe.



Auch wenn das Urteil ein Sieg für Ripple sein möge, sei es ungewiss, ob es von Dauer sein werde, und es lasse zahlreiche Fragen im Zusammenhang mit Wertpapieren unbeantwortet. Während die Krypto-Community auf weitere Entwicklungen warte, unterstreiche es die Notwendigkeit einer fairen und umfassenden Bewertung, die sowohl für Krypto-Projekte als auch für Investoren in der sich entwickelnden regulatorischen Landschaft Klarheit und Stabilität schaffe.



Resümee



Die Entscheidung des Gerichts habe in der Tat erhebliche Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche, da sie einen Präzedenzfall für die Klassifizierung und Regulierung von Kryptowährungen in der Zukunft schaffe. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, dass sowohl Ripple als auch die SEC gegen das jüngste Urteil Berufung einlegen würden. Darüber hinaus würden sich Bedenken aus der Erklärung von Richterin Analisa Torres ergeben, die den Verkauf von XRP im Wert von 700 Millionen US-Dollar für unrechtmäßig erklärt habe. Daher sei das Gerichtsverfahren möglicherweise noch lange nicht abgeschlossen und es würden weitere Maßnahmen ergriffen, während die beteiligten Parteien nach endgültiger Klarheit und einer Lösung suchen würden. (14.07.2023/ac/a/m)



