Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Small caps" liefen in den letzten Jahren deutlich schlechter als die großen Aktienschwergewichte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Werte aus der zweiten und dritten Reihe seien gewissermaßen die Achillesferse des Marktes gewesen. Aus den USA kämen in diesem Kontext derzeit aber eine Reihe von hoffnungsvollen Signalen. Schließlich könnte mit Blick auf den ishares Russell 2000 eine zweijährige Bodenbildungsphase zu Ende gehen. Zuvor hätten die US-small caps die seit 2018 bestehende Haltezone bei rund 170/160 USD mehrfach erfolgreich getestet. Auf dieser Basis bilde sich jetzt ein möglicher Doppelboden, der bei einem nachhaltigen Spurt über die Zwischenhochs bei gut 200 USD endgültig abgeschlossen wäre. Mut in Sachen "erfolgreicher Befreiungsschlag" mache z. B. der MACD. Schließlich sei dem Trendfolger zuletzt auf dem niedrigsten Stand der letzten 15 Jahre ein neues Einstiegssignal gelungen. Aus der Höhe der Bodenbildung lasse sich ein Kurspotenzial von rund 40 USD ableiten - perspektivisch ausreichend, um das bisherige Allzeithoch bei 244,46 USD ins Visier zu nehmen. Übergeordnet sei also die entscheidende Frage, ob mit der beschriebenen charttechnischen Steilvorlage eine lange "Kraut und Rüben"-Phase für die US-small caps zu Ende gegangen sei. (20.02.2024/ac/a/m)



