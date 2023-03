Börsenplätze init-Aktie:



Kurzprofil init innovation in traffic systems SE:



init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker-Symbol: IXX) ist weltweit führender Anbieter für IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen versteht die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen, denen sich seine Kunden täglich stellen genau. Um sie bestmöglich zu unterstützen, deckt init alle Betriebsprozesse in einem vollintegrierten Telematiksystem ab und bietet ihnen eine große Servicevielfalt an. (23.03.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - init-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Viele Erfolgsgeschichten in puncto nachhaltiger Mobilität beginnen 1983, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker-Symbol: IXX)."Die Grünen" würden erstmals in den Bundestag einziehen, die erste Tempo-30-Zone entstehe in Buxtehude und die deutsche Bundesregierung beschließe die Einführung von bleifreiem Benzin an den Tankstellen sowie die Ausrüstung aller Neuwagen mit einem Katalysator.Ebenfalls im Jahr 1983 entstehe in Karlsruhe eine Firma, die sich mit ihren digitalen Lösungen um nachhaltige Mobilität verdient machen werde: Am 7. März 1983 werde aus einem universitären Forschungsprojekt zum "Bedarfsgesteuerten Busverkehr" die INIT Innovative Informatikanwendungen in Transport-, Verkehrs- und Leitsystemen GmbH.Heute habe sich die Gesellschaft zu einem weltweit führenden Anbieter für IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr entwickelt. Allein seit dem IPO 2001 habe sich der Umsatz von 22,9 Mio. auf mehr als 190 Mio. Euro vervielfacht. Auch der Aktienkurs spiegele das Wachstum wider: Nach dem erfolgreichen Börsendebüt zu 5,10 Euro habe der Kurs im August 2021 ein Rekordhoch bei 48,50 Euro erreicht. Inzwischen sei für jede beim Börsengang erworbene Aktie 6,76 Euro Dividende ausgeschüttet worden.Kurzum: init bleibt ein Basisinvestment, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link