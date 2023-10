Tradegate-Aktienkurs init-Aktie:

Kurzprofil init innovation in traffic systems SE:



init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker-Symbol: IXX) ist weltweit führender Anbieter für IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen versteht die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen, denen sich seine Kunden täglich stellen genau. Um sie bestmöglich zu unterstützen, deckt init alle Betriebsprozesse in einem vollintegrierten Telematiksystem ab und bietet ihnen eine große Servicevielfalt an. (26.10.2023/ac/a/nw)



Von den ehemals mehr als 350 Unternehmen des einstigen Wachstumssegments "Neuer Markt" haben nur gut 20 Prozent überlebt, der Rest ging insolvent oder wurde übernommen; zu den Positivbeispielen gehört init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker-Symbol: IXX), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Spezialist für Telematik-Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr habe sich seit dem Börsengang prächtig entwickelt. Das Unternehmen erfreue sich in seinem Kerngeschäft schon allein aufgrund des "Future of mobility"-Gedankens über eine hohe Nachfrage. Zum anderen verfüge der Weltmarktführer über einen klaren Wettbewerbsvorteil, da die Karlsruher als einzige Gesellschaft alle Soft- und Hardware-Lösungen für den Betrieb eines Verkehrsunternehmens aus einer Hand anbieten würden. Das sei auch der Grund, warum sich immer mehr Institutionen für init entscheiden würden.Vor wenigen Tagen sei es zu einem weiteren Auftrag aus den USA gekommen. Das führende öffentliche Verkehrsunternehmen im Großraum Atlanta (MARTA), das ein umfangreiches Netz von Bus- und Bahnverbindungen in der gesamten Region betreibe, habe init mit der Lieferung eines elektronischen Fahrgeldmanagementsystems beauftragt. Der Auftragswert von mehr als 100 Mio. Dollar entspreche etwa einem halben Jahresumsatz von init. Bei Abschluss von weiteren Optionen für Betrieb und Wartung über zehn Jahre könnte sich das Volumen sogar noch verdoppeln.